Alfa Romeo Tonale: helemaal nieuw, ook als PHEV

Eindelijk is het zover: de Alfa Romeo Tonale. Een verrassing kunnen we deze compacte SUV na een concept car, spionagebeelden en talloze teasers niet meer noemen, maar loei-belangrijk is hij wél!

Highlights

Concurrent voor X1 en XC40

Eerste geëlektrificeerde Alfa

In het voorjaar in Nederland

De Tonale is de eerste geheel nieuwe Alfa Romeo sinds de Stelvio, die in 2016 kort na de Giulia werd gepresenteerd. Hij is ook de tweede SUV van het merk en is een maatje kleiner dan die Stelvio. De Tonale, die net als zijn grote broer is vernoemd naar een Italiaanse bergpas, concurreert daarmee met auto’s als de BMW X1, Audi Q3 en - erg belangrijk – Volvo XC40. Een zogenaamde ‘premium C-segmenter’ dus, en daarmee tot de komst van een eventueel hatchback-vervolg indirect ook de opvolger van de Giulietta.

Design

De Tonale werd al in 2019 aangekondigd met een concept car, in datzelfde jaar gevolgd door gelekte beelden van wat vermoedelijk de productieversie was. Nu blijkt dat het grijze exemplaar inderdaad al behoorlijk ‘af’ was. De productieversie blijft erg trouw aan de concept-car, al oogt hij met zijn hogere voor- en achterlichtunits, wat kleinere wielen en normale deurgrepen logischerwijs wel iets minder spectaculair.

Met zijn grote Scudetto-grille, afgeronde zijruitpartij en in een puntje eindigende achterruit is de Tonale duidelijk een Alfa Romeo, maar tegelijk zien we ook veel nieuwe elementen. Met name voor- en achterzijde zijn wat strakker en rechtlijniger dan bij de Stelvio en Giulia. Waar de grille en de koplampen bij die auto’s vrijstaande elementen zijn, kiest Alfa er bij het nieuwste model voor om de boel waar mogelijk met elkaar te verbinden. Dat geldt ook voor de achterlichten, die slechts uit elkaar worden gehouden door het logo.

Opvallend zijn de drie losse elementen die aan voor- en achterzijde aan elke kant in de lichtunit zijn verstopt. Dit verwijst naar de SZ en RZ uit de jaren 80, maar kwam in recenter tijden ook al op de laatste Spider, de Brera en de 159 voorbij. Alfa toont hiermee een nieuw familiegezicht, dat ook op toekomstige modellen te zien moet zijn. Dat zijn er nogal wat, want onder het bewind van het Stellantis-concern en CEO Imparato moet er elk jaar een nieuwe Alfa Romeo gaan verschijnen. De Tonale is slechts het begin van die voorspelde bloeiperiode, en wordt dan ook gepresenteerd met de leus ‘La Metamorfosi’. ‘De metamorfose’, dus, en dat slaat op het gehele merk.

PHEV

Een onderdeel van die metamorfose is – hoe kan het ook anders- elektrificatie. Laadkabels en -palen met Alfa-logo zijn er tot nu toe niet, maar daar komt met de Tonale verandering in. De auto is nog niet volledig elektrisch, maar komt er wel als plug-inhybride. Die aandrijflijn kennen we in de basis al van de Jeeps Compass en Renegade, want dat is de auto waarmee de Tonale zijn platform deelt. Anders dan zijn twee grote Alfa-broers is dit dus van oorsprong een voorwielaandrijver, maar de Italianen benadrukken wel dat zowel platform als aandrijflijn zijn sterk zijn aangepast aan de Italiaanse Alfa-karakteristiek. In het geval van de aandrijflijn leidt dat in ieder geval tot meer vermogen, want met 275 pk levert de stekker-Tonale meer kracht dan de maximaal 240 pk sterke Jeeps. Een plug-in-Tonale is net als zijn Amerikaanse broertjes altijd een vierwielaandrijver, want de elektromotor zit op de achteras. De accu heeft een capaciteit van 15,5 kWh, de brandstofmotor is een 1,3-liter grote viercilinder en er is een zestrapsautomaat aan boord. De Alfa Romeo Tonale PHEV sprint in 6,2 seconden van 0 naar 100 en moet zo'n 60 kilometer ver kunnen komen op stroom.

Hybrides

Wie het liever wat bescheidener of goedkoper houdt, komt ook bij een geëlektrificeerde auto terecht. De enige andere motorversies zijn namelijk hybrides zonder stekker, gebouwd rondom een nieuwe, 1,5-liter viercilinder benzinemotor. Die is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling, waaraan een ongeveer 20 pk en 55 Nm sterke elektromotor is gemonteerd. Het 48V-systeem lijkt op dat van een mild-hybrid, maar anders dan een mild-hybride kan de Alfa op lage snelheid rijden zonder de verbrandingsmotor in te schakelen. De hybride is er met 130 pk – bekend van Jeeps e-Hybrid-versies – en met 160 pk. Laatstgenoemde is vooralsnog uniek voor Alfa Romeo en heeft een turbo met variabele geometrie. Een handbak is niet leverbaar en wordt dat ook niet, als we de ingenieurs van Alfa mogen geloven. In dit segment is de handgeschakelde versnellingsbak nu al vrijwel verdwenen en de verwachting is dat zijn aandeel de komende jaren alleen maar zal afnemen. De restwaarde van een handgeschakeld exemplaar zou daarmee ook zeer laag zijn en dat maakt zo’n versie aan alle rationele kanten erg onaantrekkelijk. Een diesel komt er wel, maar die 130 pk sterke versie zal waarschijnlijk niet op de Nederlandse prijslijst verschijnen.

NFT

De Tonale introduceert op grote schaal nieuwe technologie voor Alfa Romeo. Zo is er een geheel nieuwe, op Android Automotive gebaseerde infotainment-omgeving en gaat Alfa mee met de laatste trends door standaard in een fors digitaal instrumentarium te voorzien. Ook zijn er uitgebreide rij-assistentiesystemen en krijgt de Tonale een unieke voorziening mee waardoor de samenstelling en (onderhouds-)historie van ieder exemplaar versleuteld wordt opgeslagen in een zogenaamde NFT, non-fungible token.

Interieur

Met 4,53 meter is de Tonale wat langer dan zijn directe concurrenten. De bagageruimte is met ongeveer 500 tot 1.500 liter dan ook fors en achterin is voor volwassenen prima te zitten. Het interieur lijkt in veel opzichten op dat van de Giulia en Stelvio. Zo kennen we het stuurwiel, verschillende knoppen en schakelaars en wat design-elementen uit die auto’s. Tegelijkertijd zijn er ook veel verschillen, niet in de laatste plaats de hierboven genoemde schermen. Die zijn even fors als modern, maar toch vindt Alfa dat de het rijden hier als vanouds centraal moet staan. In hoeverre dat is gelukt is, zullen we al snel weten, want al in het voorjaar kunnen we ermee op pad. Bestellen kan vanaf april, maar uiteraard niet voordat de prijzen bekend zijn gemaakt. Het is al wel duidelijk dat het leveringsgamma vrij overzichtelijk zal zijn. Alfa beperkt het aantal losse opties en levert slechts twee uitvoeringen, de Super en de Ti. De Super kan vervolgens nog worden aangekleed met een Sprint-pakket, waarmee de auto een extra sportieve aankleding krijgt. de Ti is wat eleganter en kan worden aangekleed met het Veloce-pakket.