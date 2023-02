Prijzen vernieuwde Alfa Romeo Giula en Stelvio bekend

De Alfa Romeo Giulia en diens SUV-broer Stelvio kregen afgelopen najaar een subtiele maar belangrijke opfrisser. Zowel de Giulia als de Stelvio kreeg koplampen met een nieuwe, uit drie elementen bestaande signatuur, dynamische richtingaanwijzers, gewijzigd bumperwerk en anders getinte beglazing van de achterlichten. In het interieur is de komst van een nieuw 12,3-inch infotainmentscherm het grootste nieuws. De 200 pk sterke benzineversie van beide modellen, de instapper, keert niet meer terug. Daardoor gaat de vanafprijs natuurlijk wel omhoog.

De vernieuwde Alfa Romeo Giulia is er voortaan namelijk vanaf €65.000 als Sprint met de 280 pk sterke 2.0 viercilinder. Je hebt dan ook meteen vierwielaandrijving, schakelen gaat met een achttraps automaat van ZF. Als Ti kost de Giulia met dit blok €67.500, de Veloce €72.000 en topuitvoering Competizione moet €76.000 in het laatje brengen. De enige andere motorkeuze is de 2.2 diesel, die goed is voor 210 pk vermogen en eveneens alle vier de wielen aandrijft via de achttraps automaat. Die is er vanaf €66.500 en dan heb je direct de Ti. De Veloce is de enige andere uitvoering bij de diesel-Giulia en die kost €69.000.

Ook de vernieuwde Alfa Romeo Giulia Stelvio krijgt enkel de 280 pk sterke 2.0 benzinemotor en 210 pk sterke 2.2 diesel op de bestellijst. Dezelfde aandrijflijnen dus, ook met de automaat en vierwielaandrijving, maar uiteraard wel iets andere prijzen. Met de diesel is de Stelvio - in tegenstelling tot de Giulia - het goedkoopst. De Stelvio is er voortaan vanaf €76.150 als 2.2 JTD in Ti-uitvoering, als Veloce kost deze €78.650. Liever de benzinekrachtbron? Dan ben je minstens €79.300 kwijt voor de Sprint, gevolgd door €81.800 voor de Ti en €84.300 voor de Veloce. De Competizione is ook hier weer de crème de la crème en dan kost de Stelvio je minstens €90.300.

De vernieuwde Alfa Romeo Giulia en Stelvio worden eind maart bij de Nederlandse dealers verwacht.

Prijzen Alfa Romeo Giulia

Aandrijflijn Uitvoering Prijs 2.0 benzine, 280 pk, AWD, AT8 Sprint €65.000 2.0 benzine, 280 pk, AWD, AT8 Ti €67.500 2.0 benzine, 280 pk, AWD, AT8 Veloce €72.000 2.0 benzine, 280 pk, AWD, AT8 Competizione €76.500 2.2 diesel, 210 pk, AWD, AT8 Ti €66.500 2.2 diesel, 210 pk, AWD, AT8 Veloce €69.000

Prijzen Alfa Romeo Stelvio