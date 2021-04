Aiways U6 in beeld

Het inmiddels ook in Nederland bekende Aiways toont z’n tweede model, de Aiways U6. Die zet als elektrische coupé- SUV een vinkje in elk modieuze hokje.

Aiways laat de U6 wel zien, maar haast zich erbij te vermelden dat het nog om een ‘preview’ gaat. Dat verklaart wellicht waarom we de auto nog niet van achteren kunnen bewonderen.

Toch ziet de Aiways U6 er behoorlijk productierijp uit, zeker in vergelijking met de U6 Ion Concept die ‘m vorig jaar voorging. Dat moet ook, want deze U6 moet later dit jaar in China én in Europa op de markt verschijnen, als tweede model wereldwijd van EV-bouwer Aiways.

De Aiways U6 deelt z’n More Adaptable Structure- (MAS-) platform met de U5 en leent ongetwijfeld ook diens aandrijflijn. Toch is het meer dan een U5 met een aflopende daklijn, leert een korte blik op de foto’s. Het dichte front is herkenbaar, maar de L-vormige lampen zijn duidelijk anders dan de liggende exemplaren van het al bekende model. De voorbumper oogt bovendien sportiever, dankzij een vrij grote luchtinlaat onderaan met een stoer gaaspatroon.

Laadpoort krijgt andere plek

Van opzij valt op dat de glaspartij stopt op de achterdeur. Er is dus geen extra ruitje in de achterste raamstijl, zoals dat zelfs bij ‘coupé-SUV’s’ toch wel gebruikelijk is. De wielkasten zijn aan de bovenkant iets afgeplat en de achterkant lijkt net als de voorzijde L-vormige lichtunits mee te krijgen. De zwarte dorpellijst, die laat zien waar het accupakket zich bevindt, krijgt vier opvallende strepen in carrosseriekleur mee. Ook opvallend: de U6 draagt z’n laadpoort boven de voorste wielkast, terwijl de laadklep bij de U5 in de voorbumper zit.

Zweven

Ook het interieur wijkt duidelijk af van wat we van de U5 kennen. In plaats een drieluik aan schermen treffen we nu slechts een kleine 'brievenbus' achter het stuur aan, terwijl het centrale touchscreen hier groter is. Het lijkt net als bij een Tesla Model 3 enigszins voor het dashboard te zweven. Het tweespaaks stuur valt ook op, net als de bijzondere bedieningshendel voor de rijrichting. De U5 heeft hiervoor een draaiknop, de U6 een hendel die ons amateurs nog het meest aan de gashendel van een vliegtuig doet denken.

Als Aiways deze auto inderdaad nog dit jaar wil introduceren, krijgen we ongetwijfeld zeer binnenkort meer van deze Aiways U6 te zien.