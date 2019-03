Aiways U5 beter in beeld

De U5 is de productieversie van de U5 Ion die de Chinese start-up Jiangxi Aiways Entity vorig jaar - in conceptvorm - presenteerde. Dankzij heftige staatssteun van de Chinese overheid wordt er nu groots ingezet op de U5, een auto die nu onder de vlag van Aiways door het leven gaat. De Chinezen hebben er bijzondere plannen mee. Volgend jaar wordt de auto namelijk in Europa op de markt gebracht. Maar, wat is de U5 eigenlijk?

De U5 is een volledig elektrische SUV die met zijn lengte van 4,7 meter in het segment valt van auto's als de BMW X3. Aiways, dat in het thuisland ruim 1.000 werknemers in dienst heeft, hopen volgend jaar maar liefst 150.000 exemplaren te gaan bouwen. Een deel daarvan komt dus naar Europa. Opvallend is het feit dat de U5, hoewel high-tech, behoorlijk conventioneel van opzet is. Geen ingewikkelde aandrijflijnen, maar een enkele elektromotor op de vooras die 190 pk en 315 Nm opwekt. Het accupakket, dat in de bodem is verwerkt, heeft een capaciteit van 63 kWh en daarmee moet de U5 maximaal 560 kilometer ver kunnen komen. De topsnelheid ligt op 160 km/h.

D U5 heeft standaard led-koplampen, een doorlopende lichtbalk op de achterkant en verstopte handgrepen. Vanbinnen is de U5 behoorlijk afgeladen. De U5 moet semi-autonoom (level 2) kunnen rijden, heeft een 360-graden camera, kunstmatige intelligentie die gekoppeld is aan de infotainment, een digitaal instrumentarium, een 12,3-inch mediascherm, het zit er allemaal aan op of onder. Een prijsindicatie is er nog niet.

Aiways werkt overigens ook samen met Gumpert. De merkwaardige Gumpert GR Nathalie staat bijvoorbeeld ook in Genève. De samenwerking Aiways Gumpert wil in Europa een kleine serie elektrische sportauto's bouwen. De GR Nathalie beschikt over 4 elektromotoren. De Nathalie moet in 2,5 seconden van 0-100 kunnen sprinten en heeft een accupakket van 70 kWh, maar het wordt pas echt interessant als we inzoomen op het thema 'range extender'. Wie niet voldoende heeft aan de capaciteit van de accu, kan namelijk aanspraak maken op een methanol-brandstofcel. Die wekt meer stroom op, waardoor de totale actieradius meer dan 1.000 km moet bedragen.