Aion Y is nieuwe hippe elektrische SUV

Guangzhou Automobile Group, beter bekend als GAC, richtte een nieuw merk op dat luistert naar de naam Aion. In datzelfde jaar lanceerde de nieuwe afdeling direct zijn eerstgeborene: de Aion S. Die elektrische sedan vorig jaar gezelschap van een 4,6 meter lange SUV, de Aion V. GAC breidt nu uit met de kleinere maar op papier minstens zo interessante Aion Y.

De Aion Y is een speels vormgegeven en op deze foto's in ieder geval vrolijk gekleurde elektrische cross-over die met zijn lengte van 4,41 meter vergelijkbaar is met de Volvo XC40, al is de wielbasis van deze Chinese SUV met 2,75 meter pak 'm beet 5 centimeter langer. De Aion Y-klant kan kiezen uit drie verschillende accupakketten. De kleinste van het stel heeft een capaciteit van 60 kWh, goed voor een actieradius van 410 kilometer. Daarboven staat een 70 kWh-accu die waarmee je in de Aion Y 500 kilometer mee moet kunnen rondstekkeren. De topversie heeft een 80 kWh-accu in zijn bodem. Die versie moet volgens GAC een actieradius van 600 kilometer kunnen halen. Let wel, dit zijn allemaal NEDC-waarden die een stuk minder nauwkeurig zijn dan volgens de in Europa geldende WLTP-methode worden vastgesteld. De Aion Y met 60 kWh accu heeft een 136 pk sterke elektromotor. De twee versies met 70 kWh en 80 kWh aan elektrische longinhoud hebben een 184 pk en 225 Nm sterke unit.

Vanbinnen is de Aion Y typisch een kind van zijn tijd en dat betekent dat -ie een relatief minimalistisch vormgegeven interieur heeft met een groot multimediascherm en een digitaal instrumentarium. Het centrale scherm heeft een diameter van maar liefst 14,5-inch en is opvallend genoeg niet verticaal, maar horizontaal georiënteerd. De Aion Y heeft 5G-connectiviteit, kan volgens zijn scheppers semi-autonoom zijn gang gaan en is in staat het gezicht van zijn inzittenden te scannen om daar vervolgens bepaalde instellingen op aan te passen. De basisversie met 60 kWh-accu heeft in China een vanafprijs van omgerekend slechts €14.400 euro. Voor de tweede en derde varianten ben je achtereenvolgens €15.650 en en €19.600 kwijt.

GAC heeft vooralsnog geen plannen zijn waren in Europa te verkopen. Chinese merken als MG, Aiways en Seres verkopen wél al elektrische modellen in ons deel van de wereld en er volgen er binnenkort nog meer. Zo wil niet alleen Hongqi, maar ook BYD en Xpeng hier auto's verkopen. Zou de vriendelijk geprijsde Aion Y, mits -ie aan de Europese veiligheidseisen voldoet, een welkome aanvulling zijn op het Nederlandse EV-aanbod? Laat het ons weten in de reacties.