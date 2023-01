Aion Hyper GT: meest aerodynamische auto ter wereld

Ook 2023 wordt weer een jaar waarin autofabrikanten de ene na de andere nieuwe elektrische auto naar voren schuiven. De elektrische nieuwkomer van vandaag is een bijzondere. Dit is namelijk de Aion Hyper GT, volgens zijn scheppers de meest aerodynamische elektrische personenauto ter wereld.

Airon is een van de vele merken van het Chinese GAC Group. Aion richt zich volledig op de verkoop van elektrische auto's en met deze Hyper GT heeft de fabrikant zijn nieuwste EV-wapen gepresenteerd. In de stortvloed aan nieuwe elektrische auto's is het tegenwoordig lastig opvallen en dus heeft Aion van de Hyper GT iets bijzonders gemaakt.

Op het eerste gezicht is de Aion Hyper GT 'gewoon' een nieuwe elektrische sedan, maar wel een heel gelikte. Volgens Aion heeft hij namelijk een cW-waarde van 0,19 en daarmee is het direct de meest aerodynamische productieauto ooit. Hij snijdt vrijwel net zo efficiënt door de lucht als de Mercedes-Benz Vision EQXX, maar dat is een concept-car. De Mercedes-Benz EQS - momenteel het meest aerodynamische productiemodel - heeft een cW-waarde van 0,20.

Nog meer bijzonderheden? Zeker! Kijk maar eens naar de voorste portieren. Die openen niet op reguliere wijze. Welnee, Aion geeft de Hyper GT vlinderdeuren zoals de Lamborghini Aventador. De Aion Hyper GT heeft een 340 pk en 430 Nm sterke aandrijflijn, goed voor een 0-100-sprint in zo'n 4 seconden. In thuisland China gaat de Aion Hyper GT het opnemen tegen de Tesla Model S en Xpeng P7. De Hyper GT komt zo'n 480 kilometer ver op een volle accu, al is er verder nog weinig over de auto bekend.

In september 2022 maakte we al kennis met de Aion Hyper SSR, een elektrische sportcoupé die in minder dan 2 tellen een snelheid van 100 km/h bereikt. Verder schreven we eerder over onder meer de Aion Y, de Aion S en de Aion V.