Aion Hyper SSR komt op Ferrari's jagen

Aion is een merk van het Chinese GAC dat zich nu opnieuw uitgevonden zegt te hebben. Aion luidt z'n nieuwe fase in met een splinternieuwe elektrische supercar: de Hyper SSR.

GAC Group is een gigantisch Chinees staatsbedrijf dat diverse automerken onder zich heeft: Trumpchi, Aion en Hycan. Daarnaast is GAC Group voor merken als Honda, Mitsubishi en Toyota een joint-venturepartner. Het genoemde Aion is het jongste merk van het bedrijf. Het startte zijn bestaan in 2018 als een label binnen GAC en werd in 2020 daadwerkelijk een merk. Het merk is klaar om zich opnieuw groots onder de aandacht van de Chinese consument te brengen en krijgt een eigen logo dat het maar direct op een nieuwe elektrische supercar plakt.

Modellen van Aion droegen tot op heden gewoon het GAC-logo op hun snuit, maar dat is niet langer het geval. Aions krijgen een eigen beeldmerk dat uit een enigszins ongrijpbare combinatie van een ruit en een driehoek bestaat. Aion stelt direct een nieuwe supercar voor dat het nieuwe logo tentoonspreidt: de Hyper SSR Coupé. De Aion Hyper SSR is een 4,54 meter lange supercar met elektrisch openslaande vlinderdeuren en een front waarin we - zonder flauw te doen over het vooral vroeger voorkomende Chinese kopieergedrag - invloeden van de Ferrari 458 Italia in herkennen.

De Hyper SSR krijgt een heftige elektrische aandrijflijn die niet uit twee of drie, maar vier elektromotoren bestaat. Samen zijn ze goed voor 1.125 pk en daarmee zoemt de laagvlieger in 1,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h, zo claimt Aion. Die acceleratietijd telt wel voor de allersnelste variant, er komt namelijk ook een basisversie die 2,3 tellen over dezelfde sprint doet. Behelpen hoor.