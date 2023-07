AIM EV Sport 01: elektrische lichtgewicht sportcoupé uit Japan

Tijdens het Goodwood Festival of Speed stelt het even ambitieuze als jonge Japanse bedrijf AIM zijn eerste auto aan het wereldpubliek voor. Hij heet voluit AIM EV Sport 01 en is zoals zijn naam al aangeeft volledig elektrisch. De EV Sport 01 is officieel nog een concept-car en volledig productierijp oogt hij dan ook nog niet. De EV Sport 01 is opvallend 'bol' vormgegeven, heeft vlinderdeuren zoals je die van Lamborghini kent en is overgoten met een subtiel retrosausje.

De AIM EV Sport 01 is slechts 3,9 meter kort en is daarmee nog eens 30 centimeter korter dan een Alpine A110. Hij is 1,2 meter hoog, 1,9 meter breed en heeft een wielbasis van 2,4 meter. Elk achterwiel wordt aangedreven door een aparte elektromotor. Het tweemotorige spierbundeltje brengt 490 pk en 740 Nm op de been. In de bodem zit een accupakket dat met 81 kWh een aanzienlijke capaciteit heeft. Toch is de EV Sport 01 geen zwaargewicht zoals veel elektrische auto's. Integendeel. Hij legt 'slechts' 1.425 kilo in de schaal. De tweezitter dankt zijn relatief lage gewicht aan zijn basis: een uit aluminium vervaardigd buizenframe waar uit koolstofvezel vervaardigde carrosseriedelen aan zijn bevestigd.

Officieel is de EV Sport 01 nog een studiemodel en een uithangbord van waar het Japanse bedrijf AIM op technologisch vlak toe in staat is. Aanvankelijk zou het daarbij blijven, maar AIM geeft aan dat het onderzoekt of het de auto in een kleine serie in productie kan nemen.