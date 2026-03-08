Als een elektrische auto’s betrokken is bij een ongeluk kan dat in Duitsland tot onverwacht hoge kosten leiden. In plaats van een paar honderd euro kunnen de afsleepkosten soms oplopen tot €20.000 en in sommige gevallen zelfs tot een veelvoud daarvan.

De enorme kostenposten ontstaan vooral wanneer pechvogels terechtkomen bij dubieuze bergers en zelfverklaarde batterijspecialisten. Vooral de afhandeling na het afslepen kan oplopen tot gigantische bedragen, zo blijkt uit een geval waarover het Duitse weekblad Der Spiegelbericht.

Het opinieblad beschrijft een geval waarbij een automobilist op de snelweg achter op een vrachtwagen knalde, waarna zijn Peugeot e-208 total loss werd verklaard. Van brand was geen sprake. Toch kreeg hij uiteindelijk een rekening van ruim €20.000 van de bergingsdienst gepresenteerd.

De auto werd bestempeld als gevaarlijke lading. Een zogenoemde batterijexpert bouwde het accupakket uit, dat vervolgens een week in quarantaine werd opgeslagen. Alleen al zeven dagen in een speciale opslagbox kostte €2.450 exclusief btw. Voor de inzet van de expert kwam daar nog eens €1.650 bij.

Angst voor de accu als verdienmodel

De autoverzekeraar betaalde uiteindelijk de rekening, maar volgens onderzoek van Der Spiegel staat deze zaak niet op zichzelf. In heel Duitsland melden bestuurders van elektrische auto’s vergelijkbare ervaringen. Zo kreeg een bestuurder van een Tesla Model 3 maar liefst 38 dagen stallingskosten in rekening gebracht.

Een Volkswagen e-Golf belandde in quarantaine terwijl de batterij bij het ongeval intact was gebleven. Volgens experts is het patroon herkenbaar: elektrische auto’s worden standaard als gevaarlijk aangemerkt. Dat zet een kostbaar bergings- en opslagtraject in gang, afgezien van de daadwerkelijke staat van het accupakket.

Overtrokken quarantaineperiodes

De ongevallenonderzoekers van Allianz concluderen dat bergingskosten en quarantaineperiodes bij elektrische auto’s bovengemiddeld hoog zijn, terwijl daar technisch gezien zelden aanleiding toe is. Rainer Kühl van het Duitse Kraftfahrzeugtechnisches Institut (KTI) spreekt van soms volledig overtrokken stallingskosten.

Samen met de Fraunhofer-Gesellschaft onderzocht het instituut batterijen van verongelukte elektrische auto’s. Zelfs na zware botsingen bleken de accu’s doorgaans in normale staat. Volgens het KTI zijn er desondanks landelijk netwerken ontstaan die deze werkwijze publiekelijk verdedigen.

Onbetrouwbare certificaten

De Initiativgemeinschaft Bergen Transport eMobilität waarschuwt voor grote veiligheidsrisico’s bij het bergen van elektrische voertuigen. Leden bieden eigen opleidingen tot batterijexpert aan, zonder externe certificering, zo meldt Der Spiegel. Hoe betrouwbaar die certificaten zijn, is onduidelijk.

De ADAC, met een netwerk van 750 mobiliteitspartners, reageert terughoudend. Volgens een woordvoerder moet elk ongeval afzonderlijk worden beoordeeld. Dat klinkt logisch, maar het blijft onduidelijk op basis van welke criteria de hoge kosten precies worden berekend.

Vertekend beeld

De overkoepelende vereniging van Duitse verzekeringsmaatschappijen benadrukt dat elektrische auto’s statistisch gezien geen groter brandrisico vormen dan benzine- of dieselauto’s. Brandende elektrische auto’s halen wel vaker het nieuws, wat volgens de brancheorganisatie een vertekend beeld oplevert.

Sommige bergingsbedrijven lijken op die angst in te spelen. Het overkoepelende orgaan van de Duitse auto-industrie, de VDA, heeft inmiddels een uitgebreide richtlijn gepubliceerd met betrekking tot de omgang met verongelukte elektrische voertuigen.

Afslepen elektrische auto in Nederland

Ook in Nederland is het afslepen van een elektrische auto over het algemeen duurder dan een conventionele auto met een verbrandingsmotor. Dit komt doordat gespecialiseerd vervoer nodig is om schade aan de elektromotor of oververhitting van de batterij te voorkomen.

Van excessen zoals in Duitsland is in Nederland echter niets bekend. Omdat de hulpverlening vaak via de Wegenwacht of een andere aanbieder van pechhulp loopt, worden de kosten van de berging in de meeste gevallen gedekt, ook bij alleen een WA-verzekering.