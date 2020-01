ADAC: Aardgasauto vooralsnog 'schoner' dan EV

De ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB, heeft onderzocht wat de ecologische voetafdruk van het huidige nieuwe autoaanbod in Duitsland is. Daar komt een aantal aardgasauto's als winnaar uit de bus, nog vóór EV's.

Een auto zonder uitlaat is nog geen 'schone' auto. Dat heeft alles te maken met het totaalplaatje. Waar komt de elektriciteit vandaan en wat is de ecologische voetafdruk bij de productie en demontage van een auto? ADAC onderzocht het huidige aanbod op CO2-uitstoot per kilometer en overige schadelijke stoffen die bij de bouw en verwijdering van de auto's om de hoek komen kijken.

Aardgasauto's zijn in Duitsland voorlopig nog een betere keuze dan EV's, zo blijkt. Dat heeft voor een groot deel te maken met de wijze waarop Duitsland aan elektriciteit komt. Nog altijd is bijna 40 procent afkomstig uit kolencentrales. De 'uitstoot' van EV's ligt daardoor nog betrekkelijk hoog bij onze oosterburen.

De absolute winnaars zijn de Volkswagens Polo 1.0 TGI en Golf 1.5 TGI (gedeelde eerste plaats). Nipt daarachter staat de eerste EV; de BMW i3. Die is weliswaar per km voor minder CO2 verantwoordelijk, maar is iets schadelijker voor het milieu qua productie. Op de derde stek staat wederom een aardgasauto; de Seat Arona 1.0 TGI, gevolgd door de hybride Toyota Corolla 1.8 Hybrid.

De toppers volgens ADAC:

Model Aandrijving Score CO2 Score schad. stoffen Totale score VW Polo 1.0 TGI Aardgas 45 50 95 VW Golf 1.5 TGI BlueMotion Aardgas 45 50 95 BMW i3 (120 Ah) Elektrisch 51 42 93 Seat Arona 1.0 TGI Aardgas 42 50 92 Toyota Corolla 1.8 Hybrid Hybride 42 49 91 Kia e-Niro (64 kWh) Elektrisch 50 41 91 Toyota Prius 1.8 Hybrid Hybride 39 50 89 Kia e-Soul (64 kWh) Elektrisch 49 40 89 Tesla Model 3 SR Plus Elektrisch 48 38 86 VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion Aardgas 34 50 84

De ADAC geeft daarbij aan dat aardgasauto's nu misschien nog wel de meest milieuvriendelijke keuze zijn in Duitsland, maar dat het 'vergroenen' van elektriciteit dat snel kan veranderen. Verder is het zeker het vermelden waard dat de hoogst gewaardeerde auto met enkel een verbrandingsmotor een diesel is. De Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 scoort 82 punten en staat daarmee nipt onder de hierboven staande Volkswagen Caddy. Pas drie plaatsen daaronder vinden we de eerste auto met benzinemotor; de Skoda Fabia 1.0 TSI.

SUV-EV schiet doel voorbij

Het zal je misschien al zijn opgevallen dat de toch vrij populaire Audi E-Tron in bovenstaand top-lijstje mist. Die licht de ADAC extra toe. De elektrisch aangedreven SUV viel de club namelijk nogal tegen. Het was weliswaar de enige grote SUV-EV die werd getest, maar met slechts 61 punten moet deze een heel scala aan hybriden, diesels, benzine- en aardgasauto's voor zich laten. De reden; het relatief hoge kWh-verbruik.