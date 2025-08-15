Acura RSX Prototype: Model Y-achtige met historische naam

Heel wat autofabrikanten stoffen oude namen af voor gloednieuwe modellen. Zo ook Acura. Dat presenteert deze Acura RSX Prototype, die zo goed als niets met de oude Acura RSX van doen heeft.

Acura grijpt de Monterey Car Week aan voor de onthulling van de volledig elektrische Acura RSX Prototype. Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat we hier te maken hebben met een model dat zich straks moet meten met auto's als de Tesla Model Y. Acura benadrukt dat het gaat om een 'performance SUV', dus rekenen we ook op eentje die sterk genoeg is om de Tesla Model Y Performance van een antwoord te voorzien.

Acura windt er zelf in elk geval geen doekjes om als het gaat om sportieve genen. Dat begint al met de naam. We kennen de Acura RSX van oudsher namelijk als de Acura-versie van de Honda Integra. Zoals collega Lars Krijgsman eerder al stelde, doet Acura dus een beetje iets vergelijkbaars als Ford met de Capri: het plakt de naam van een sportieve coupé met benzinekracht op een elektrische SUV. Bovendien stelt Acura dat de achterlichten doen denken aan die van de tweede NSX. Juist ja.

Technische details houdt Acura nog onder de pet. Wel kregen we onlangs al de productieversie van deze RSX te zien in camouflageprint en duidelijk is dat die niet heel sterk afwijkt van deze conceptauto. De Acura RSX wordt Acura's eerste auto op Honda's Global EV Platform, waarop we op den duur ook de Honda's 0 Saloon en 0 SUV verwachten.

Acura belooft alvast dat de RSX straks ook als mobiele stroombron ingezet kan worden (V2L en mogelijk ook V2G) en dat het gloednieuwe besturingssysteem Asimo OS van de partij is. Dat moet een zo persoonlijk mogelijke ervaring bieden en dankzij over-the-air-updates actueel blijven. Kunstmatige intelligentie is daarin ook van de partij. De Acura RSX wordt in de tweede helft van volgend jaar gelanceerd en rolt naast de Honda Integra van de band in Ohio.