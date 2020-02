Actieradius Tesla Model Y flink hoger dan verwacht

Terwijl het grote verkoopsucces van de Model 3 hier in Nederland nog vers in het geheugen ligt, kijken we al vooruit naar de komst van de Model Y. Met dat ruimere alternatief op de Model 3 hoopt Tesla uiteraard opnieuw grote groepen kopers aan te trekken. Als we de eerste officiële bereikmeting uit Amerika mogen geloven, wordt de Model Y een aantrekkelijk verhaal. De EPA-rating, de Amerikaanse tegenhanger van de WLTP, komt uit op een maximaal bereik (bij de Long Range RWD) van 504 kilometer. Flink meer dan de eerdere schatting van 448 kilometer.

Door de bank genomen komt de WLTP vaak hoger uit dan de meting van de EPA. Volgens Electrek blijkt uit berekeningen dat de actieradius volgens de WLTP-cyclus gemiddeld 1,12 keer zo hoog uitvalt als bij de EPA. In dat geval kunnen we voor de Model Y inzetten op ruwweg tussen de 560 en 570 km actieradius volgens WLTP. Dat is aanzienlijk meer dan de 505 km WLTP-schatting waar Tesla tot op heden zelf mee kwam. Tesla geeft aan dat de energie-efficiëntie van de Model Y de afgelopen tijd toch nog is verbeterd en dat het verbeterde bereik daarop terug te leiden is. EPA (Environmental Protection Agency) is het ermee eens. Die heeft het bereik van 504 km inmiddels officieel opgenomen in zijn database.