Nieuwe prijslijst voor Tesla Model Y

De tijd dat de Model S de enige leverbare Tesla was, ligt inmiddels al even achter ons. Met de Model X heeft het merk een gevleugelde SUV op de menukaart staan en inmiddels is het leveringsgamma al even geleden uitgebreid met de Model 3, een auto die eerder dit jaar nog als een dampend heet broodje over de toonbank ging. In de herfst van volgend jaar is de Model Y in Nederland te vinden, een sterk op de Model 3 lijkende cross-over die een iets hogere indicatieprijs krijgt dan vooraf werd gecommuniceerd.

Heftig is de prijsstijging overigens niet. Tesla levert de Model Y straks eerst als achter- en vierwielaangedreven Long Range en als vierwielaangedreven Performance. Begin 2022 - aanvankelijk zou dit in het voorjaar van 2021 zijn - breidt Tesla de leveringslijst uit met de Standard Range. De indicatieprijs van de achterwielaangedreven Model Y Long Range ligt nu op € 57.000 in plaats van € 56.000. Voor die versie geeft Long Range een geschatte WLTP-actieradius op van 540 kilometer. In 5,8 tellen sprint hij naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 209 km/h.

De vierwielaangedreven Long Range heeft een indicatieprijs die met € 61.000 tevens € 1.000 hoger ligt dan voorheen. Deze versie heeft een verwacht WLTP-bereik van 505 kilometer en sprint in 5,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn top: 217 km/h. Bij de Long Range-versies zijn 18-inch Aero-wielen standaard. Voor 19-inch wielen vraagt Tesla een investering van € 1.700. Daarnaast is het interieur standaard in het zwart uitgevoerd. Voor een wit-zwart-interieur vraagt Tesla € 1.100 extra. Wie een zevenzits Model Y in plaats van de standaard vijfzits versie wenst, moet rekenen op een extra investering van € 3.200. De zevenzits configuratie komt in 2021 pas beschikbaar. Daarnaast vraagt Tesla € 6.400 voor het meest uitgebreide Autopilot-systeem. Pearl White is de enige gratis lakkleur. De duurste lakkleur is Multi-Coat Red, een lak waar Tesla € 2.200 extra voor vraagt.

Wie de krachtigste Model Y wenst, is aangewezen op de nu naar verwachting € 70.000 kostende Performance. Die vierwielaangedreven variant komt met een geschatte WLTP-actieradius 480 kilometer ver. In 3,7 tellen heeft deze topversie een snelheid van 100 km/h op de klok staan. Doorzoemen doet hij totdat een snelheid van 241 km/h is bereikt. De Performance staat standaard op 20-inch lichtmetaal. De meerprijzen van het wit-zwarte interieur, de zevenzits configuratie en het AutoPilot-systeem zijn gelijk aan de eerder genoemde bedragen. Ook hier is Pearl White de enige gratis kleur voor het exterieur.

2022

In 2022 wordt de leveringslijst uitgebreid met de bescheidener geprijsde Model Y Standard Range. Zet in op een rijbereik van tegen de 400 kilometer. Een Nederlandse indicatieprijs is er nog niet, al ging Tesla eerder in de Verenigde Staten uit van een richtprijs van iets onder de 40.000 dollar.