Tesla begint levering Model Y eerder dan verwacht

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat Tesla het doek van de Model Y trok. Met dat model spelen de Amerikanen in op de gigantische markt voor compacte SUV's. Zo mogelijk nog interessanter dan de markt waar sedan-broer Model 3 al flinke cijfers mogelijk maakt. Om beter op de vraag in te spelen dan voorheen, wordt de productie van de Model Y in de VS, Duitsland én China gehuisvest. De productie in de VS lijkt al zeer binnenkort haar vruchten af te werpen: een klant meldt op de SubReddit van Tesla-eigenaren dat hij zijn auto al in april of mei kan verwachten.

Redditor Quaf4 zegt deze week gebeld te zijn door Tesla met de mededeling dat zijn Model Y Long Range AWD in één van die twee maanden wordt geleverd. Dat wekt de nodige verbazing; aanvankelijk noemde Tesla 'najaar 2020' als leveringstermijn en recenter werd de zomer van 2020 genoemd. Nu blijkt het toch nog eerder te gebeuren. Overigens meldt de klant dat hem is verteld dat de Performance zelfs al in februari aan de eerste klanten wordt geleverd.

Wat dit voor Europa betekent, laat zich vooralsnog even raden. In de gloednieuwe Gigafactory nabij Berlijn moeten volgend jaar de eerste auto's van de band lopen voor de Europese markt. De Model Y is de auto waarmee men in Duitsland de productie begint. In Europa gebouwde Model Y's hoeven we voorlopig dus nog niet te verwachten, maar het is niet ondenkbaar dat er eerst - net als bij de Model 3 - schepen vol Models Y uit Amerika deze kant op komen. Onlangs konden we al melden wat de Nederlandse indicatieprijzen voor de Model Y zijn.