'Achterhaalde' kilometerheffing mogelijk niet meer nodig

De geplande kilometerheffing hoeven we waarschijnlijk voorlopig niet te verwachten. Dat valt of staat met wat de coronacrisis op de lange termijn doet met de drukte op de weg.

Het is volgens het huidige klimaatakkoord de doelstelling om per 2026 kilometerheffing in te voeren voor personenauto's. Het heeft er echter alle schijn van dat de overheid daarvan af gaat zien. Het Economisch Bureau van ING verwacht dat de komende regering er waarschijnlijk een streep door zal zetten, omdat de situatie op de weg fors is veranderd: "De coronacrisis heeft tot meer thuiswerken en betere spreiding van het wegverkeer geleid. Hierdoor zijn de spitsfiles nagenoeg verdwenen. Naar verwachting is meer thuiswerken een blijvend verschijnsel. Dit maakt de invoering van een kilometerheffing door het volgende kabinet minder waarschijnlijk", stelt men.

De kilometerheffing of een eventuele 'spitsheffing' heeft als voornaamste doel om drukte op de wegen tegen te gaan en uiteraard ook om 'de vervuiler te belasten'. Meer thuiswerken of het OV gebruiken kan dan aantrekkelijker worden. Eerder stelde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bij NPO Radio 1 al dat dergelijke maatregelen mogelijk 'achterhaald' zijn als we vasthouden aan de veranderingen van dit jaar. "Als we straks weer in een normale situatie zitten, wie weet met een vaccin, dan wil ik vasthouden aan een gedeelte van het thuiswerken wat we nu doen. Ik ben daarover in overleg met VNO-NCW, MKB Nederland, de koepels. Het zou goed kunnen dat rekeningrijden dan straks niet meer nodig is", aldus Van Nieuwenhuizen.