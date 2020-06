Planbureaus pleiten voor spitsheffing voor minder files

Om Nederland ook in 2030 mobiel te laten zijn, moeten er keuzes worden gemaakt. Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw onderzoek over mobiliteitsbeleid dat dinsdag is verschenen. Zo zou de drukte in de spits op de weg goed zijn tegen te gaan door de invoering van een spitsheffing.

Een spitsheffing werkt in de visie van de planbureaus beter dan een vlakke kilometerheffing. "Beprijzing kan een efficiëntere manier zijn om schaarse capaciteit te verdelen dan wachttijd (in de file staan)", aldus het rapport (pdf). Hoe beter de heffing is gedifferentieerd naar tijd en locatie, hoe meer invloed deze heeft op de drukte en hoe meer de maatschappij ervan profiteert.

Door een heffing wordt reizen per auto duurder en dus nadeliger voor de forens en de werkgever. Bij een spitsheffing wordt de reistijd in de spits echter verkort, wat bij een kilometerheffing niet zal zijn. De planbureaus stellen dan ook dat een vlakke kilometerheffing vooral een manier is om autogebruik te ontmoedigen en niet zozeer om piekdrukte te voorkomen.

OV-studentenkaart

Andere adviezen van het CPB en het PBL zijn onder meer het aanpassen van de OV-studentenkaart, omdat in de spits een vijfde van de reizigers per trein een student is. "Doordat studenten met een reisproduct vrij kunnen reizen, worden zij op dit moment niet (financieel) geprikkeld om buiten de spits met het openbaar vervoer te reizen als dat mogelijk zou zijn", aldus het onderzoek.

Ook zou de overheid meer moeten inzetten op het bundelen van wonen en werken. Daar valt volgens de planbureaus de meeste mobiliteitswinst te behalen, al is dit wel iets voor de langere termijn. "Als door bundeling van woon- en werklocaties meer banen op korte afstand liggen, betekent dat dat er per auto, fiets en openbaar vervoer meer banen kunnen worden bereikt binnen hetzelfde budget van tijd, geld en moeite."