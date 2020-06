Minister hoopt spits ook na corona filevrij te houden

Het wordt langzaam aan weer drukker op de weg, maar vanwege de coronacrisis blijft het gros van de forenzen gewoon nog thuis aan het werk. Dat scheelt uiteraard enorm veel drukte in de dagelijkse spits en de voorzichtige hoop is nu zelfs dat dit een blijvend effect is. Dat valt of staat met waar we werken. Minister Van Nieuwenhuizen geeft in gesprek met BNR aan dat er al 'goede gesprekken met werkgevers' plaatsvinden, over het meer standaardiseren van thuiswerken. Ze zegt dat er 'nog nooit eerder zoveel enthousiasme onder werkgevers is geweest' voor thuiswerken.

Het uiteindelijk doel is zelfs om het decennia-oude fileprobleem in Nederland krachtig de kop in te drukken. Daarvoor is volgens Van Nieuwenhuizen een '10 tot 15 procent daling van het verkeersaanbod in de spits' nodig. Door meer thuis te werken en per bedrijf meer te spreiden wie wanneer op locatie werkt, kan dit mogelijk bereikt worden. Ook wil de minister kijken naar het verplaatsen van divers goederenvervoer naar water- en spoorwegen, om ook het vrachtverkeer in de spits af te laten nemen.