Accijnsverlaging nu al bijna tenietgedaan door prijsstijging

Op 1 april ging er dankzij accijnsverlagingen plots een hapje uit de brandstofprijzen. Bij benzine was dat 17 cent, bij diesel 11 cent. De prijs per liter daalde nog wat meer, doordat over het totaal aan inkoop, marge en accijns ook nog btw in rekening wordt gebracht. De benzineprijs is sinds de accijnsverlaging echter alweer fors opgelopen. De adviesprijs voor 1 liter benzine is nu €2,355, na de accijnsverlaging was dat ruim 10 cent lager. Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers.

"De files zijn weer terug en de prijsstijgingen ook," zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers. Een veel logischere verklaring is er momenteel niet, want de olieprijs is recentelijk niet veel harder opgelopen. Sinds de oorlog in Oekraïne gaan de brandstofprijzen door het dak. Op 10 maart werd het recordniveau van €2,502 per liter aangetikt voor benzine en €2,375 voor diesel. "Zonder de accijnsverlaging zou nu weer sprake zijn van een nieuw record", concludeert Van Selms.

Er gloort mogelijk een sprankje hoop aan de horizon. Volgende week gaat de accijns in Duitsland fors omlaag. Mogelijk heeft dat een drukkend effect op de prijzen hier, doordat het tot een afname van de vraag zou kunnen leiden.