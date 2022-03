Accijns op benzine ook in Caribisch Nederland omlaag

Het kabinet gaat ook op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius de accijns op benzine verlagen. De maatregel gaat, net als in Nederland, in op vrijdag 1 april en geldt tot het einde van dit jaar. Dat heeft het ministerie van Financiën dinsdag bekendgemaakt.

De prijzen voor energie zijn de laatste tijd fors opgelopen en dat is ook in Caribisch Nederland te merken aan de pomp. Daarom is besloten om de accijns op 1 liter benzine met ongeveer 16 dollarcent (ruim 14 eurocent) te verlagen. Dit betekent dat je op Saba en Sint-Eustatius vanaf begin april nog maar 8 dollarcent accijns betaalt. Op Bonaire gaat het nog om 16 dollarcent. Op de eilanden wordt op diesel geen belasting geheven. Je bent op Bonaire nu al grofweg een euro per liter benzine minder kwijt dan in Nederland. De maatregel is onderdeel van een groter pakket om de gevolgen van de hoge energieprijzen in Caribisch Nederland binnen de perken te houden. In totaal trekt het kabinet hier 5 miljoen euro voor uit.

Zoals eerder deze maand bekend werd, gaan begin april ook in Nederland de brandstofaccijnzen omlaag. Bij benzine komt die verlaging neer op 17 cent per liter en bij diesel op 11 cent per liter. Na enige kritiek is ook besloten de accijns op lpg te verlagen. Die gaat met ruim 4 cent per liter omlaag. Deze verlagingen gelden eveneens tot het einde van dit jaar.