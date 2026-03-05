Een compacte cross-over van 1.700 kilo stuw je het liefst voorwaarts met zoveel mogelijk pk's. De elektrische Abarth 600e was er al in een 280 pk sterke gelimiteerde topversie. Nu is er ook een 280 pk sterke variant zonder productiebeperkingen. Dit is de Abarth 600e Competizione met 280 pk, en hij is maar liefst €9.000 goedkoper!

De Abarth 600e - het sportieve neefje van de Fiat 600 - kwam in twee smaken op de markt. Het leveringsgamma begon met de 240 pk sterke Abarth 600e Turismo, daarboven zetten de Italianen een gelimiteerde Scorpionissima-uitvoering met een systeemvermogen van 280 pk. Alle exemplaren van die speciale topversie zijn vergeven, maar zonder een 280 pk krachtige overtreffende trap hoeft de Abarth 600e het niet te doen. De fonkelnieuwe Competizione-uitvoering springt in het gat dat de Scorpionissima achter zich heeft gelaten.

De opzet is bekend: de Abarth 600e Competizione heeft een 280 pk en 345 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Daarmee knalt de 1.700 kilo zware cross-over in 5,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is-ie iets rapper dan de 240 pk krachtige variant die hetzelfde klusje in 6,2 seconden klaart. De topsnelheid van beide versies is vastgesteld op 200 km/h. Wat het tweetal ook met elkaar gemeen heeft, is de accu. Die is in beide versies 51 kWh (netto) groot. Zowel de Turismo als Competizione perst daar een rijbereik van 334 kilometer uit. Niet iets om wild van te worden.

Tot €9.000 goedkoper!

Waar potentiële Abarth 600e-kopers vast enthousiaster van worden, is de nieuwe prijsstelling. De Abarth 600e Turismo wordt maar liefst €9.000 goedkoper. Hij kost nu niet €45.990, maar €36.999! Voor topversie Competizione betaal je €40.999. Daarmee is die ook €9.000 goedkoper ten opzichte van de Scorpionissima en zelfs vijf mille goedkoper dan de mildere Turismo eerder was. Tel uit je winst! Het prijsverschil tussen de 156 pk sterke elektrische Fiat 600e Sport en de Abarth 600e Turismo bedraagt slechts €3.000.

Uitrusting

De Abarths 600 zijn niet slechts Fiats 600 met meer vermogen. Zo hebben ze een mechanisch sperdifferentieel, 20-inch lichtmetaal met high performance Michelin-rubber, extra potente remmerij, sportstoelen en sportief bumperwerk rondom. Ook maken drie speciale rijmodi (Turismo, Scorpion Street en Scorpion Track) deel uit van het Abarth-feestje. De Competizione heeft daarbovenop Sabelt-sportstoelen die met Alcantara zijn bekleed, een fraaier uitgevoerd dashboard met Abarth-logo, gifgroene remklauwen en een extra arsenaal passieve en actieve veiligheidssystemen.