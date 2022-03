'Aanvullend stimulerend beleid voor elektrische auto nodig'

De huidige financiële stimuli om de Nederlandse automobilist in een elektrische auto te krijgen, zijn niet voldoende. Dat schrijft Vereniging Elektrische Rijders (VER) in een brief die ze aan de Tweede Kamer en de Commissie Infrastructuur en Waterstaat stuurt in de aanloop naar een debat over duurzaam vervoer dat op 31 maart plaatsvindt.

Vereniging Elektrische Rijders is van mening dat de klimaatambities die het kabinet stelt voor de mobiliteitssector niet hoog genoeg zijn. Volgens de belangenorganisatie wordt het op de huidige wijze lastig de Fit for 55-voorstellen van de Europese Commissie (55 procent reductie broeikasgassen in 2030) te halen. VER pleit onder meer voor aanvullend stimulerend beleid om de elektrische auto aantrekkelijker te maken.

In het regeerakkoord staat onder meer dat er het streven is om in Nederland vanaf 2030 alleen nog nieuwe uitstootvrije auto's te verkopen. Elektrische auto's dus of modellen met een brandstofcel of met zonnecellen. Volgens VER ontbreekt er een concreet plan om dit te bereiken. Het Planbureau voor de Leefomgeving beraamde in de Klimaat- en Energieverkenning dat het huidige beleid slechts leidt tot een aandeel van 42 procent voor elektrische auto's in de totaalverkopen. Om het streven 'volledige EV-verkoop in 2030' waar te kunnen maken - en daarmee volgens VER een fiks steentje bij te dragen aan het realiseren van de Fit for 55-voorstellen - zou er aanvullend financieel sturend beleid nodig zijn, zo meent de vereniging.

De huidige SEPP-regeling (aankoopsubsidie) voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto ziet er na dit jaar anders uit. In 2023 bedraagt de financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto niet meer €3.350, maar €2.950. In 2024 wordt dit bedrag verder verlaagd naar €2.550 en na dat jaar komt de stimuleringsregeling geheel te vervallen. VER vindt dat de afbouw van de regeling te snel gaat en ook te snel volledig stopt. Volgens de belangenorganisatie blijkt daarnaast uit eigen onderzoek dat een deel van de nieuwe elektrische rijders mogelijk sneller afhaakt als de mrb en bijtelling die op een elektrische auto van toepassing is in de toekomst wordt verhoogd. VER pleit voor duidelijkheid over de toekomst op het gebied van een mogelijk lagere mrb voor elektrische auto's, bijtellingskorting en aankoopsubsidie. Het stimuleren van de EV-verkopen en die van gebruikte EV's is volgens VER noodzakelijk voor het opbouwen van een aantrekkelijker tweedehandsmarkt voor elektrische auto's.