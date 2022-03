Aantal verkeersdoden EU stijgt, maar onder niveau van voor corona

Er waren afgelopen jaar meer verkeersdoden te betreuren in de Europese Unie dan in 2020. Het aantal kwam gelukkig nog wel lager uit dan vóór het uitbreken van de coronapandemie.

Het aantal verkeersdoden in de Europese Unie is vorig jaar met 1.000 toegenomen ten opzichte van 2020. Een toename van 5 procent. In totaal kwamen er 19.800 mensen om het leven in het verkeer, dat waren er wel 3.000 minder (-13 procent) dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie uitbrak. Dat stelt de Europese Commissie in een publicatie van de meest recente cijfers.

De laatste tien jaar is het aantal verkeersdoden in de EU afgenomen met 36 procent, aldus het dagelijks EU-bestuur. Eurocommissaris Adina Vălean (Transport) waarschuwt echter waakzaam te blijven nu het verkeer weer aan het toenemen is. "We willen niet terug naar het niveau van voor de pandemie", zegt ze. "Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de lidstaten, de sector en de gebruikers van de weg."

Grote verschillen tussen landen

De minste ongelukken met dodelijke afloop gebeuren in Zweden (18 per miljoen inwoners), de meeste in Roemenië (93). Nederland had met 28 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021 één van de laagste scores in de EU. Vergeleken met het laatste pre-coronajaar 2019 ging het met 16 verkeersdoden per miljoen inwoners omlaag.

Meer dan de helft van fatale ongelukken in Europa vindt plaats op landelijke wegen, 40 procent in stedelijk gebied en 8 procent op snelwegen. Bovenaan staan ongelukken met auto's (bestuurders en passagiers). Gemiddeld is een op de vijf verkeersdoden voetganger en een op de tien fietser, terwijl het in 18 procent van de gevallen om motorrijders ging.

'Maximumsnelheid moet omlaag'

Volgens de Europese Raad voor Transportveiligheid, een organisatie die zich inzet voor verkeersveiligheid, moeten de maximumsnelheden in de EU omlaag en moet het toezicht daarop ook worden verbeterd. "Zonder zichtbare en reguliere handhaving zullen sommige bestuurders straffeloos te hard blijven rijden en levens verwoesten." De organisatie pleit ook voor de invoering in meer steden van 30 km/h als maximumsnelheid. Ze roept de Europese Commissie op hierover met aanbevelingen te komen.

In Nederland wordt er op gemeentelijk niveau gekeken naar de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/h op meer wegen binnen de bebouwde kom. De vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, gaven onlangs al aan hier voorstander van te zijn. In een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer riepen ze op om er snel werk van te maken om dit landelijk beleid te maken.