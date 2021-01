Aantal autobranden flink gestegen in 2020

Het aantal autobranden is in 2020 met ruim 6 procent gestegen vergeleken met 2019. Er kwamen bijna 5.600 meldingen over autobranden binnen bij de hulpdiensten, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl .

Er kwamen in totaal 5.582 meldingen over autobranden binnen via het landelijke P2000-netwerk. In 2019 waren dit er nog 5.258. Een landelijke stijging van 6 procent. De grootste regionale stijging van het aantal autobranden vond in Limburg plaats. Hier steeg het aantal autobranden met ruim 13 procent tot 470. Ook in Zuid-Holland (13 procent) en Flevoland (12,2 procent) kwamen in 2020 meer meldingen binnen dan in het voorgaande jaar. Er was echter ook een opsteker; in Friesland nam het aantal voertuigbranden met bijna 12 procent af. De meeste autobranden vonden plaats in de grote steden Amsterdam (327), Den Haag (319), Rotterdam (243) en Eindhoven (154).

Volgens de website waren er ook uitschieters te zien op plaatselijk niveau. Zo steeg het aantal autobranden in Wageningen en op Urk van slechts één melding in 2019 tot respectievelijk zeventien en veertien in 2020. In Arnhem steeg het aantal autobranden met meer dan 70 procent tot 135.

Verzekering

Autobranden zijn niet alleen een enorme emotionele maar vaak ook financiële klap voor de eigenaren. Vaak zijn mensen er niet voor verzekerd, bijvoorbeeld bij enkel een WA-verzekering. In dat geval draait de eigenaar dus voor alle schade op en zit er niets anders op dan van je eigen geld weer een nieuwe auto te kopen. Wie er wel voor verzekerd is, via WA+ beperkt casco of een allriskverzekering, krijgt vaak slechts de dagwaarde minus de restwaarde van de auto uitgekeerd.