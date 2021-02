Aanschafsubsidie voor elektrische bestelauto's

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Eerder was al aangekondigd dat er een regeling zou worden opgetuigd om ondernemers over de streep te trekken. In totaal komt er € 185 miljoen in de subsidiepot, waarvan € 22 miljoen is bedoeld voor dit jaar. Een snelle rekensom leert dat dat dit jaar minstens genoeg is voor 4.400 bestelauto's. De € 5.000 subsidie wordt beschikbaar voor aanschaf, maar kan ook voor lease van een uitstootvrije bestelbus worden gebruikt. Dan wordt het voordeel over de maandlasten verdeeld. De Rijksoverheid spreekt niet over een maximale catalogusprijs voor de bestelbussen als voorwaarde. Bij de subsidieregeling voor personenauto's was dat wel het geval.

De subsidie op schone bestelbussen hangt samen met de komst van zero-emissiezones in steden. Vanaf 2025 worden die volgens belangenorganisatie voor autofabrikanten en -importeurs RAI Vereniging ingevoerd in zo'n twintig steden. De Rijksoverheid verwacht dat dit aantal komende zomer mogelijk zelfs al op dertig komt. Voor de bevoorrading van winkels zijn dan uitstootvrije bestelbussen en vrachtauto's nodig. "De emissiezones maken deel uit van het klimaatakkoord", aldus de vereniging. De brancheorganisatie vindt dat nu ook vaart gemaakt moet worden met een tegemoetkoming in de kosten voor schone vrachtwagens.