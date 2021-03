Europese autoverkoop in februari opnieuw onder druk

Dat de verkoop nog steeds in de min zit, valt met name te wijten aan maatregelen rondom het coronavirus. Met name de sluiting van showrooms draagt daaraan bij. In Duitsland daalde het aantal registraties van nieuwe auto's tot 194.349 exemplaren, 19 procent minder dan in februari 2020. Volgens importeursvereniging VDIK is het daarmee de slechtste februarimaand sinds 2007. Voor EV's was het wel een goede maand in Duitsland, want de registraties daarvan gingen met 124 procent omhoog tot 18.278 exemplaren. Frankrijk en Spanje werden in februari harder geraakt met verkoopdalingen van respectievelijk 21 en 38 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020. In Frankrijk werden 132.637 nieuwe auto's op kenteken gezet, in Spanje bedroeg dat aantal 58.279. In januari daalde de verkoop in Frankrijk nog met 6 procent, terwijl Spanje in die maand juist een veel hogere daling van 51 procent noteerde.

In Italië daalde het aantal registraties van nieuwe auto's in februari tot 142.998 exemplaren, 12 procent minder dan in dezelfde maand in 2020. Ook Italië heeft het afgelopen maand procentueel gezien beter gedaan dan in januari. In vergelijking met de bovenstaande landen presteert de Nederlandse automarkt niet heel best. In februari werden maar liefst 26,3 procent minder nieuwe personenauto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal zijn er 21.862 nieuwe personenauto's geregistreerd. Onder meer de Bovag en de RAI Vereniging verwachten dat de totale verkoop dit jaar weer aan kan trekken, maar dit hangt uiteraard af van het verdere verloop van de coronacrisis. In hun financiële jaarverslagen van 2021 hebben autofabrikanten daarnaast massaal de verwachting uitgesproken dat de markt dit jaar weer aantrekt. Met het coronavirus en het globale tekort aan microchips lijkt het er echter op dat ze daarvoor nog enige hobbels moeten nemen.