Vind jij een Mercedes S-klasse maar een pauperding en is zelfs een Mercedes-Maybach S 680 je simpelweg niet bijzonder genoeg? Dan is deze Mercedes-Maybach V12 Edition goed nieuws!

Mercedes -Maybach vond het hoognodig om de V12-motor maar weer eens te vieren. Terecht, want zo’n twaalfcilinder staat in een lange traditie en is anno 2025 echt heel bijzonder. De Mercedes-Maybach S680 – het topmodel van de extra lange en luxe Maybach-versie van de S-klasse – heeft ‘m nog. In een oplage van slechts 50 exemplaren komt op basis van die auto nu een ‘special edition’, die grappig genoeg eenvoudigweg ‘Mercedes-Maybach V12 Edition’ heet. Geen ‘S 680’ dus, hoewel het dat zeker wel is.

Ook opvallend: de bijgeleverde foto’s tonen nauwelijks de auto als geheel, maar des te meer details. Van de met de hand samengevoegde logo’s tot de uitzinnige ‘tekening’ op de middenconsole, Mercedes’ Manufaktur-afdeling ging helemaal los op deze auto. Kijk vooral even rustig zelf naar de foto’s, en zie wat verreweg de meesten van ons nooit zullen krijgen. Van 24-karaats gouden ringen waar een ekster de hik van krijgt tot de olijfgroene wielen en van de verzilverde champagneglazen tot de handgeborduurde logootjes, het is allemaal even weelderig. Vrijwel alle opties zijn standaard aanwezig en alleen al het aanbrengen van de lak – groen boven, zwart onder en zilver als scheidslijn - kost volgens de bedenkers 10 werkdagen. Ach ja, geld moet nu eenmaal rollen...