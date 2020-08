30 jaar AutoWeek: dit was nummer 32 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 32 in de winkel , met een dubbeltest van de Audi A3 met de Mercedes-Benz A-klasse én een ontmoeting met de nieuwe Volkswagen ID.3. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 32?

Nieuws

Net als tegenwoordig lieten we dertig jaar geleden illustrators hun gang gaan met nieuwe modellen. Hoe gek dat soms kan lopen, bewijst de 32ste AutoWeek die ooit gemaakt is. Daarin staan namelijk paginagroot illustraties van een vijfdeurs Peugeot 405: de zogenoemde Peugeot 409. De geschiedenis leert dat een daadwerkelijke hatchback op basis van de 405 nooit is gekomen. Dat gebeurde net zo min bij zijn opvolgers: op enkele coupés na, bleven dat standaard sedans en stationwagons. Ander groot nieuws: de Skoda Favorit kreeg een roldakje! Deze ging door het leven als Favorit Decatop: een zeer bijzondere verschijning.

Tests

In een vergelijkende test worden twee auto's naast elkaar gezet die anno 2020 geen (Nederlands) bestaansrecht meer hebben: de Subaru Justy en een Lancia Y10. De twee mini's worden naast elkaar gezet omdat ze beide zijn uitgerust met een automaat. Hoewel het geen strepentrekkers zijn, blijkt de Lancia de vlotste van de twee. Weliswaar hebben wij nu geen Lancia Ypsilon meer, maar de huidige generatie rijdt nog wel fier rond in thuisland Italië. De Justy keerde in zijn verdergaande carrière nog meermaals als gereïncarneerd model terug op de Nederlandse weg. Voor het laatst gebeurde dat van 2007 tot 2011 als tweelingbroer van de Daihatsu Sirion.

Liefhebbers opgepast: we reden in 1990 namelijk ook met een échte liefhebbersauto. Het gaat hier om de Honda NS-X. De kop van het artikel zegt al genoeg: "Porsche-killer uit Japan". Zelfs dertig jaar later is het ontwerp nog adembenemend. De dwarsgeplaatste zescilinder voor de achteras heeft 274 pk vermogen en krijgt de Honda binnen 5,9 seconden op de 100 lm/h. Voor die tijd bijzondere prestaties. Ook een andere rode sportauto eist zijn plek op in AutoWeek 32. Geen Ferrari, maar een Chrysler Viper. Hoewel deze bolide enkel als eye-catcher voor de Detroit Motorshow bedoeld was, zorgden de talloze positieve reacties ervoor dat Chrysler hem in productie wilde nemen. Wij reden in aanloop naar de komst van het productiemodel in de concept-car.

Reportages

Je eerste auto! Dat is er een voor in de boeken. Om te zien wat nu handig en vooral haalbaar is, wordt in een reportage uitgebreid stilgestaan bij mogelijke eerste auto's. Kies je een nieuwe Suzuki Alto of toch een gebruikte Opel Kadett? Een nieuwe Panda of liever een Mazda 323 uit 1983? Alle kosten worden op een rijtje gezet.

In een soort uitgeschreven 'Cornelis Schetst' wordt de vooras behandeld en in een andere reportage halen Nederlanders gebruikte Fiats 500 op. De populariteit van het 'rugzakje' laait weer op en in thuisland Italië rijden de 500'tjes nog in bosjes rond. Men laat zien hoe een dergelijke import werkt.

Tenslotte portretteren we de dan 90-jarige Elisabeth Junek. Zij staat bekend als de eerste racende vrouw. Ze heeft een voorliefde voor Bugatti's en is gek op autoraces, wat een vrouw!