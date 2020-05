30 jaar AutoWeek: dit was nummer 20 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar, dus daarom blikken we iedere week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 20 in de winkel met extra veel verhalen over youngtimers en twee PHEVs die het tegen elkaar mogen opnemen: de Volvo XC40 en Opel Grandland X. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 20?

Nieuws

Scoop-tijd! In AutoWeek 20 van 1990 staan voor het eerst foto's van de gloednieuwe Volkswagen Transporter. Groot nieuws, want na veertig jaar verhuist Volkswagen de motor en transmissie naar de voorkant van de bus. Ook het interieur is vastgelegd en wordt als "bijzonder fraai vormgegeven" beschreven. Verder viert Saab zijn veertigste verjaardag met de 900 16 'Forty' en wordt 's werelds beroemdste sportwagen geveild. Het gaat hier om de Ferrari 250 GTO. Het Italiaanse paradepaardje moet tussen de 20 en 26 miljoen gulden opbrengen.

Tests

In AutoWeek 19 uit 1990 maken de testredacteuren van weleer in Egypte (!) voor het eerst kennis met de nieuwe Peugeot 605. Een week later is het moment echter al daar dat de 'Franse Leeuwenkoning' het mag opnemen tegen een geduchte concurrent in een dubbeltest. De Opel Omega 2.0i LS wordt naast de Peugeot 605 SLI geparkeerd. De Peugeot is flink duurder (47.000 gulden tegen 41.000 gulden), maar het basisniveau van de auto ligt voor dat geld een stuk hoger. Neem bijvoorbeeld de toerenteller! Waar de Omega al een sterke positie inneemt, wordt voorspeld dat modellen als de Renault 25, Citroën XM en Ford Scorpio het nog wel eens benauwd kunnen krijgen van de 'Peug'.

Schitterde de Ford Thunderbird nog als Michiels barrel voor € 500 in de laatste Barrelbrigade, in 1990 was het model gloednieuw en maakten we voor het eerst kennis met "Fords Paradepaardje". In een tweede dubbeltest melden twee compactere auto's met dieselmotor zich aan het front: de Ford Fiesta 1.8 D C en de Toyota Starlet 1.5 XL D. De Starlet blinkt uit met zijn fijne wegligging, de Ford laat punten liggen met zijn stugge versnellingsbak.

Reportages

Aan reportages geen gebrek in nummer 20. Zo vertellen vier voormalig hardrijders waarom zij het roer omgooien en voortaan nooit meer te hard rijden. Zanger Marco Bakker gebruikt bijvoorbeeld yoga om rustiger achter het stuur te zitten. Voorheen moest het voor hem altijd maar sneller en sneller. Wies Beezemer veroorzaakte door te hard te rijden een flink ongeluk op een voorrangsweg. De vrouwelijke tegenpartij vloog daarbij zelfs door de voorruit heen en belandde op de weg ... Gelukkig kwam alles voor beide bestuurders goed, maar Wies reed daarna nooit meer te hard.

Verder leren de lezers alles over de montage van een trekhaak en wordt het behalen van een rijbewijs op Curaçao belicht. Advertenties spreken over een spoedcursus van 17 dagen, maar in de praktijk duurt het veel langer.

Advertentie

Naast advertenties voor een zevenzits Nissan Prairie en de iconische Jeep Wrangler, adverteert Renault paginagroot met de 19 Chamade. Over nostalgie gesproken. Renault probeert potentiële klanten aan te spreken met de extra ruimte in de sedan ten opzichte van de hatchback. "De Renault 19 Chamade beloont u daarbij met een temperamentvolle toer huiswaarts."