30 jaar AutoWeek: dit was nummer 19 in 1990

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In deze bijzondere en helaas enigszins ongezellige tijd is het des te leuker om wat nostalgie op te halen. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 19 in de winkel met onder andere de eerste vergelijkende test tussen de nieuwe Ford Kuga PHEV en de Mitsubishi Outlander PHEV en neemt de Peugeot 2008 het op tegen de Renault Captur en Fiat 500X. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 19?

Nieuws

De Salone dell'Automobile di Torino was ooit een hele grote beurs en kreeg in 1990 dan ook ruimschoots aandacht in de AutoWeek. Tot 2000 werd de beurs in de Italiaanse stad gehouden, daarna bleef het een tijd lang stil. Nu wordt sinds vijf jaar een gelijknamig evenement gehouden, maar dat is meer een festival dan een echte beurs. Afijn, in 1990 was de 'Salon van Turijn' nog een druk bezochte bedoening. Naast de Ford Fiesta Turbo, Maserati 4.24v en een stel concept-cars van Pininfarina toonde Fiat de Tempra als stationwagon. Interessant nieuws, want het was de opvolger van de Regata Weekend.

Tests

Waar de huidige AutoWeek vol staat met veel reportages, bevat AutoWeek 19 in 1990 juist heel veel tests. De eerste auto die zich aandient is de Rover 100: de opvolger van de Austin Metro. De kleine Brit heeft nieuwe krachtbronnen, verbeterde vering en een "stijlvol interieur". Met twee BMW's wordt een tijdreis gemaakt, want de BMW 328 uit de volgende test stamt uit 1939 terwijl de (zeer zeldzame) Z1 uit 1989 komt. "Opa en kleinzoon samen op stap". Als je nu zou moeten kiezen: welke zou het dan worden?

Waar het A-segment nu met uitsterven wordt bedreigd, beleeft het segment van de kleintjes begin jaren 90 juist zijn bloeitijd. In een heuse multitest nemen vijf stadsauto's het tegen elkaar op: de Seat Marbella, Fiat Panda, Suzuki Alto, Daihatsu Cuore en Subaru Mini Jumbo. Op de Panda na allemaal modelnamen die reeds verdwenen zijn. Grappig is het vergelijk van de Panda met de soortgelijke Marbella: de Panda is beduidend moderner dan zijn Spaanse 'neefje'. Logisch, want de kleine Spanjaard borduurde voort op de pre-facelift Panda. De Subaru heeft de hoogste topsnelheid (140 km/h!), de Marbella is het goedkoopst (v.a. 12.595 gulden).

In de 'Posterstory' wordt de Daimler 4.0 belicht en verderop in het nummer mag de dan gloednieuwe Peugeot 605 zich bewijzen. In Egypte onderwerpt redacteur Arno Böckling de 'Koning Leeuw' aan een test. Bij de laatste test verschijnt opnieuw een Britse auto; de Rover 214. In de dubbeltest neemt hij het op tegen de Fiat Tipo. Een nek-aan-nek-race waarbij de prijs en prestaties opvallend dicht bij elkaar blijken te liggen.

Reportages

Door de hoeveelheid tests staan er in dit nummer iets minder reportages dan gebruikelijk. Een groot dossier over anti-autodiefstal neemt daarbij veel pagina's in beslag. Hierin lees je alles over autokraken en wat daartegen te doen, informatie over auto-alarmen en er komen drie slachtoffers aan het woord. "Ik voelde me persoonlijk aangetast ...". In een informatief stuk wordt verder uitgelegd hoe een koppeling werkt: een soort 'Cornelis Schetst', maar dan drie decennia eerder.

Advertentie

Heel toepasselijk bij het dossier over auto-inbraken is de grote advertentie voor autoradio's: ironisch. De grootste advertentie over een auto is die van de Mazda 626. De vierwielbesturing (4WS) wordt nadrukkelijk belicht. Hierdoor moet er gemakkelijk met de Mazda geparkeerd kunnen worden, maar zijn veilige bochtenwerk maakt het systeem pas écht aantrekkelijk.