Terugblik: 'Chevrolet Cruze hatchback moet tij keren'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Chevrolet zette vanaf het begin van deze eeuw ook gericht in op de Europese markt en zag tien jaar geleden dat de boel even flink moest worden aangejaagd. Het einde was echter al redelijk nabij.

In 2005 besloot Chevrolet het als merk te gaan proberen in Europa. Hoewel General Motors met Opel en Vauxhall al sinds jaar en dag stevige voet aan de grond had, dachten de Amerikanen dat er ook nog wel markt voor iets lager in de markt gezette GM-producten was. De naam Chevrolet moest daarnaast ook Europeanen aanspreken. De modellen, in het begin vooral opgewarmde Daewoos, deden dat echter minder. Onaardig ging het niet, maar een schot in de roos was het ook weer niet.

De Cruze, een op de basis van de Opel Astra ontwikkelde C-segmenter, moest voor grote aantallen gaan zorgen. Er was echter één probleem; die auto kwam er aanvankelijk alleen als sedan. Voor markten als Midden- en Zuid-Amerika perfect, voor Europa minder. Wij zijn gek op hatchbacks. Daarom moest de Cruze langs de tekenkamer om het 'kontje' eraf te halen, voor ons Europeanen, zo schreven we vandaag exact tien jaar geleden. Nog geen jaar later kwam de Cruze hatchback naar buiten rollen. In 2011 kwam de vijfdeurs Cruze naast zijn sedanbroer in de showrooms te staan, klaar om de verkoopcijfers van Chevrolet in ons werelddeel naar een hoger plan te tillen.

Het mogelijke probleem was echter al direct zichtbaar. De Cruze hatchback had een nogal ongelukkige achterzijde gekregen. Vooral en profil was goed te zien dat de auto oorspronkelijk zo niet bedoeld was. Hoewel Chevrolet vandaag exact tien jaar geleden nog stelde dat het wilde inhaken op een totale markt van 4,8 miljoen auto's als de Cruze hatchback, kon de bijzondere 'Amerikaan' dan ook maar een klein aandeel pakken in de jaren die volgden. De piek van de Cruze (37.661) lag in dat jaar. De komst van de hatchback kon niet voorkomen dat in de jaren die volgden de verkoopcijfers drastisch kelderden. In het jaar dat Chevrolet hier geheel zijn biezen pakte, in 2015, gingen er nog 149 Cruzes over de balie in ons continent.

In Nederland bleef de totaalstand op 2.032 stuks steken, al zorgde de hatchback (en de nog later toegevoegde SW) hier wel voor een korte opleving in 2013. Dat was met 556 verkochte Cruzes hier het meest succesvolle jaar. Ongetwijfeld droegen de forse kortingen die Chevrolet vanaf 2012 op de auto gaf hier ook aan bij. Mensen moesten naar de showrooms worden gesleept en dat besef drong uiteindelijk dus ook door bij de top van GM. Chevrolet hield het hier na een krap decennium weer voor gezien.