30 jaar AutoWeek: dit was nummer 18 in 1990

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In deze bijzondere en toch wel ongezellige tijd is het des te leuker om wat nostalgie op te halen. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 18 in de winkel met onder andere de eerste vergelijkende test van de nieuwe Golf tegen de Astra en Focus en staat de eerste rijtest met de nieuwe A3 Sportback centraal. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 18?

Nieuws

Het grootste nieuws bij zowel 'Aktueel' als op de cover is een mysterieuze Fiat. Uniek, want AutoWeek had de eerste foto's van de nieuwe compacte Italiaanse driedeurs. Er werd groot gekopt dat het om de nieuwe 'Micro' ging, maar dertig jaar later weten we natuurlijk wel beter. Dit is de ingepakte versie van de Cinquecento. Het duurt in 1990 echter nog twee jaar voordat Fiat de auto in de showroom parkeert. Grappig: de 'Micro' werd in 1990 als de opvolger van de 126 gezien. Dan is dertig jaar geleden ineens een hele poos. Er is nog meer nieuws uit de Italiaanse hoek, want de Croma is er als luxere SX-versie en Alfa Romeo is opnieuw begonnen met de productie van de SZ.

Test

Qua tests biedt AutoWeek 18 in 1990 een uitgebreid scala met wederom veel Italiaanse auto's uit verschillende segmenten. Zo neemt de Fiat Uno 70 i.e. het op tegen de 'Joegoslavische' Yugo Sana 1.4 en parkeren de testredacteuren een Alfa Romeo Spider naast een Mazda MX-5. "Nieuwe Mazda tegen klassieke Alfa". Volgens de test vraagt de Mazda om actie en maant de Alfa juist om rust. Dat beide auto's pakweg 25 jaar later bijna familiegenoten zouden worden, hadden ze destijds waarschijnlijk niet verwacht. Als posterverhaal wordt de Morgan Plus 4 groot afgebeeld. Bij die auto is echter niets veranderd in de loop der tijd, want ook nu moet er achter het stuur gewerkt worden.

Reportage

In de AutoWeek van driedecennia geleden staan veel verschillende reportages met een hoog nostalgie-gehalte. Zo blijkt wit met afstand nog steeds de populairste lakkleur en blijkt een "occasion van drie mille een wandelend risico". Waar moet je in 1990 op letten bij de aankoop van een goedkopere occasion? Misschien de leukste reportage gaat over tanken in het buitenland. Hoewel dat nu even niet gaat, is het deze eeuw de normaalste zaak van de wereld geworden met (vaak) dezelfde munteenheid en open grenzen. Terug in 1990 moest er op veel dingen gelet worden. Zo wordt niet overal loodvrije benzine verkocht en rijst de vraag hoe het met diesel en lpg zit. Handig: een opvallende pagina met een samenvatting van elke brandstof per land kan worden uitgescheurd! Dat er dertig jaar later tientallen mobiele apps zouden bestaan, leek toen enkel in futuristische films mogelijk.

Advertentie

"Mogen we even pronken met onze eigen veren?" Natuurlijk Honda, dat mag in jullie eigen advertentie. Paginagroot wordt door Honda subtiel uitgelegd waarom zijn eigen techniek zo briljant is. Zoals elke Honda gaat ook de afgebeelde Civic "z'n eigen weg".