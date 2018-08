Redder zonder nood Zijn Tijd Vooruit: Porsche Cayenne

Slideshow

In deze nieuwe rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag: de Porsche Cayenne.

Wanneer Porsche in 2002 met een SUV op de proppen komt, regent het pek en veren van puristen die dan nog geen idee hebben dat de Cayenne waarschijnlijk zal uitpakken als de redding van hun geliefde merk. Maar goed, achteraf kijk je een koe in de kont. Vooruit in de snuit bezien wordt het een ander verhaal. Had Butzi Porsche in de lijn van zijn iconische 911 een SUV getekend, hoe had die er dan uitgezien? Enfin, in 1967 had Porsche geen redding nodig. En dat is misschien maar goed ook.

Deze illustratie verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 1/2017.

Video