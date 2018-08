Nieuwe 'NAFTA' vooral voor auto-industrie VS sluiten deal met Mexico

De Amerikaanse president Donald Trump is met de Mexicaanse regering tot een nieuwe handelsovereenkomst gekomen. De maatregelen zijn met name van belang voor de auto-industrie.

Autobouwers hebben altijd al een belangrijke positie ingenomen bij de handelsmaatregelen van Trump en dat verandert niet met de nieuwe overeenkomst met Mexico. De deal, die de vrijhandelszone NAFTA tussen Mexico, de VS en Canada moet vervangen en laatstgenoemde vooralsnog buiten beschouwing laat, moet voor de auto-industrie in zowel Mexico als de VS grote voordelen met zich meebrengen. Zo moet worden vastgelegd dat auto's waarvan 75 procent van de onderdelen in de VS of Mexico zijn gemaakt zijn vrijgesteld van importheffingen. In het huidige NAFTA-verdrag is dat nog 62,5 procent en de verhoogde grens kan er volgens Reuters voor zorgen dat een deel van de onderdelenproductie van China terug naar Mexico verhuist.

Tegelijkertijd is de deal in theorie ook goed nieuws voor de mensen die werkzaam zijn in autofabrieken. Onderdeel van de overeenkomst is namelijk ook dat 40 tot 45 procent van de onderdelen moet worden gemaakt door mensen die minimaal 16 dollar per uur verdienen, wat met name voor Mexicaanse medewerkers een enorme stap voorwaarts zou zijn.

De overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico betekent een einde aan een lange periode van onzekerheid en dreigende importheffingen waarmee Trump sinds zijn aantreden heeft gedreigd. Met name de Mexicaanse auto-industrie moest het toen ontgelden, waardoor onder meer Ford afzag van plannen om bepaalde productielijnen naar het buurland van de VS te verplaatsen. De aandelen van verschillende autobouwers en toeleveranciers schoten dan ook omhoog toen het nieuws over de nieuwe deal naar buiten druppelde.

Door de deal wordt de druk op Canada, dat wel onderdeel uitmaakte van de 'oude' NAFTA-overeenkomst maar nu afzijdig is gehouden, stevig opgevoerd. Importheffingen zijn voor dat land nog steeds in beeld als het niet met de VS tot een soortgelijk afsprakenpakket komt als de Mexicanen. Dat is van belang, want de grote Amerikaanse autobouwers General Motors, FCA en Ford maken stuk voor stuk verschillende modellen ten noorden van de grens. Onder meer de Dodges Charger en Challenger, de Chevrolet Equinox en de Ford Edge worden in Canada in elkaar geschroefd. Mexico is dan weer goed voor onder meer de Ford Fusion (de Amerikaanse versie van de Mondeo), de Jeep Compass en de Chevrolet Blazer (afgebeeld).