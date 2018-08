Zweeds mobiliteitsconcept Volvo teast 360c-concept

Concept-cars worden steeds vaker niet zozeer als auto, maar als 'mobiliteitsoplossing' gepresenteerd. Volvo doet binnenkort volop mee met de volledig autonome trend met de 360c-concept, waar we nu een eerste blik op kunnen werpen.

Op zijn social-mediakanalen plaatste Volvo op 21 augustus al een hint naar de 360c, maar toen was alleen het geluid van een 'gong' in de auto te horen. Daar leerden we dus niets nieuws van, maar in de nieuwe teaser wordt meer duidelijk. De korte video toont de verlichting van het voertuig. Die lijkt aan de voorzijde uit twee in elkaar overlopende 'Thor-hamers' te bestaan, dus een autobrede ledstrip die uitmondt in twee brede uitlopers. Aan de achterkant is een interessante uitloper te vinden die doet denken aan het verticale deel van een vliegtuigstaart. Die biedt onderdak aan achterlichten die qua vorm doen denken aan die van de XC40.

Veel meer dan de schimmige video's laat Volvo nog niet los over de 360c. Het begeleidend schrijven zegt dat de concept-car een weergave wordt van Volvo's visie op de toekomst van reizen en vraagt zich daarbij hardop af of reistijd kan worden omgetoverd in 'goed bestede tijd'. Het antwoordt luidt natuurlijk 'ja', want het ziet ernaar uit dat de 360c een volledig autonome 'rijdende woonkamer' wordt zonder stuur of pedalen. Hun plek zal dan, zoals we ook bij andere concept-cars hebben gezien, ongetwijfeld worden ingenomen door grote schermen die kunnen worden gebruikt voor werk of als entertainmentbron.

In de komende dagen krijgen we waarschijnlijk steeds meer van Volvo's toekomstvisie te zien.