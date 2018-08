Als hatchback, sedan en Touring Sports naar Nederland Toyota Auris wordt Corolla

Opvallend en interessant nieuws van Toyota. De in maart dit jaar gepresenteerde nieuwe Auris staat begin volgend jaar bij de Nederlandse dealers, maar krijgt een nieuwe, maar zéér bekende naam!

In 2006 stelde Toyota de eerste generatie van de Auris aan de wereld voor, in feite de opvolger van de Corolla. Die zou in Europa dus voortaan met een nieuwe naam door het leven gaan, al werd de modelnaam Corolla nog lang gebruikt voor een sedan. In maart dit jaar presenteerde Toyota tijdens de Autosalon van Genève een nieuwe Auris. Nu laat Toyota opvallend genoeg weten dat die derde generatie van het model niet als Auris, maar als Corolla naar Europa komt. Na twaalf jaar gaat er daarmee een streep door de modelnaam Auris, maar dat is niet het enige interessante dat Toyota vandaag meldt.

Waar de huidige generatie Auris leverbaar is als hatchback en als Touring Sports komt opvolger Corolla daarnaast ook als sedan naar ons land. Daarmee lijkt Toyota de Auris- en Corolla-familie op de Europese markt dus samen te voegen. Begin volgend jaar staat de nieuwe Corolla bij de Nederlandse dealers. Vooralsnog kennen we alleen de hatchbackversie. De Touring Sports wordt tijdens de autosalon van Parijs gepresenteerd. De sedanversie zal daarna niet lang meer op zich laten wachten.

De nieuwe Corolla staat op Toyota's modulaire TNGA-platform en komt beschikbaar met twee hybride aandrijflijnen. Bij de instapper is een 122 pk sterke 1.8 de verbrandingsmotor, hoger op de lijst staat een sterkere hybride met een 180 pk sterke 2.0 onder de kap.

Corolla

Zoals gezegd wordt de modelnaam Corolla nog altijd toegepast en niet alleen buiten Europa. Nadat de eerste generatie Auris zich in Nederland aandiende, bleef Toyota tot 2010 een Corolla sedan aanbieden. Momenteel is onder andere in België een Corolla Sedan (E170) leverbaar naast de uitgaande Auris (foto 5 en 6). De huidige Auris hatchback werd in Australië tot 2015 als Corolla geleverd en de auto die wij tot 2010 als Corolla sedan kenden (foto 4), wordt in Zuid-Afrika nog altijd naast de nieuwere Corolla sedan (E170) verkocht als Corolla Quest. In het thuisland verkoopt Toyota weer de Corolla Axio (sedan) en de Corolla Fielder, modellen die relatief goedkoop worden aangeboden.