De Toyota Corolla wordt vernieuwd en krijgt op de snijtafels van Toyota iets bijzonders aangemeten. Inderdaad: ook de Toyota Corolla krijgt het front dat je wellicht het allerbeste kent van de Toyota Prius.

Onlangs schreven we over de vernieuwde Toyota Aqua. Dat is een compacte hybride hatchback die bij zijn facelift werd voorzien van het Hammerhead-front van Toyota dat vooral bekend werd van de Prius. In navolging van die Aqua krijgt een internationaal nog veel bekender model dan de Aqua deze voorkant. We hebben het dan natuurlijk over de Toyota Corolla.

De Toyota Corolla Sedan met de nieuwe snuit zoals je die op deze foto's ziet, komt in ieder geval in China op de markt. We hebben de foto's van de vernieuwde Corolla opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Toyota heeft in Japan twee grote joint-ventures. Een met GAC en een met FAW. De vernieuwde Corolla Sedan komt uit de koker van joint-venture FAW Toyota.

Strekken

Hoewel de Toyota Corolla Sedan een volledig nieuw gezicht heeft gekregen, is de rest van de auto minder ingrijpend vernieuwd. Het exemplaar op de foto heeft een 171 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor en is geen hybride, een hybride variant volgt later. Ook interessant: de Corolla Sedan op de foto's heeft een wielbasis die met 2,75 meter vijf centimeter langer is dan die van de Corolla Sedan die in Nederland werd geleverd.

Dan de vraag der vragen: krijgt de Corolla hier straks ook deze voorzijde? Dat is nog niet bekend. Wat consistentie en het verder uitbouwen van de bekendheid van het het familiegezicht van Toyota zou dat helemaal geen gek idee zijn.

De twee joint-ventures van Toyota in China verkopen afzonderlijk van elkaar met elkaar overlappende modellen die bij de ene joint-venture een andere naam hebben dan bij de ander. Zo verkoopt GAC Toyota ook een Corolla, maar die noemt het Toyota Levin. De Highlander heet er weer Highlander, maar de RAV4 gaat er als Wildlander door het leven.