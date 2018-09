Nog geen duidelijkheid over komst naar Nederland Subaru XV e-Boxer Hybrid onthuld

Subaru's vorige generatie XV was in onder andere Japan en de Verenigde Staten leverbaar als hybride. Nu is ook de huidige XV voorzien van zo'n aandrijflijn.

Subaru heeft in het thuisland de XV e-Boxer Hybrid gepresenteerd, een nieuwe hybride-variant van de XV. Van de vorige generatie XV was tevens een hybride beschikbaar, al werd die versie in Nederland niet aangeboden.

De XV e-Boxer Hybrid maakt gebruik van dezelfde 2,0-liter viercilinder boxermotor als de hier wel leverbare topversie van de XV: de 156 pk sterke Premium-uitvoering. In de XV e-Power Hybrid levert die dwarsgeplaatste viercilinder echter 145 pk en 188 Nm. De motor wordt bijgestaan door een 13,6 pk en 65 Nm sterke elektromotor. Het gemiddelde verbruik van de XV moet op zo'n 6,7 l/100 km liggen. De tankinhoud is met 48 liter kleiner dan die van de reguliere XV's. Het accupakket van de e-Boxer Hybrid is net als bij zijn voorganger slechts 0,6 kWh groot. Schakelen geschiedt uiteraard met een Lineartronic CVT-transmissie.

De Nederlandse importeur kan nog niet zeggen of deze XV e-Boxer Hybrid ook naar Europa komt. We houden je op de hoogte.