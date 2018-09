Tweeledige voorbode geschetst Skoda belicht Vision RS

Skoda brengt de Vision RS mee naar de Autosalon van Parijs, een concept-car waar de Tsjechen eerder al een digitaal voorproefje op gaven en waar vandaag voor de tweede keer designschetsen van worden getoond. Skoda pakt er behoorlijk mee uit, en dat heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat de Vision RS een tweeledige vooruitblik is.

De Vision RS is een nieuwe showauto waarmee Skoda enerzijds laat zien wat we op designvlak van toekomstige RS-modellen kunnen verwachten, maar daar blijft het niet bij. Skoda heeft z'n nieuwe RS-designtaal namelijk over een hatchback gegoten en het is die basisvorm van de Vision RS waarmee Skoda de komst van een nieuw familielid aankondigt.

Ook bij Skoda is men ervan overtuigd dat elektrificatie een zeer grote rol gaat spelen en modellen die onder het sportieve RS-label vallen, worden daarbij niet overgeslagen. Met de Vision RS geeft Skoda daar een duidelijk signaal mee af. De auto is namelijk een plug-in hybride waarvan de aandrijflijn uit een 1,5-liter grote 1.5 TSI benzinemotor en een 102 pk sterke elektromotor bestaat. Het gecombineerd vermogen ligt op 245 pk, genoeg om de auto in 7,1 seconden aan een snelheid van 100 km/h te laten schieten. Interessant ook zijn de 8,9 tellen die nodig zijn om van 80 km/h naar 120 km/h te versnellen. De elektromotor krijgt zijn energie uit accupakket met een capaciteit van 13 kWh, een exemplaar dat onder de achterbank is verwerkt en de auto een elektrische actieradius van 70 kilometer geeft.

Zoals gezegd geeft Skoda met de Vision RS, zijn naam geeft het al weg, een indicatie van wat het op designtechnisch vlak met zijn nieuwe RS-modellen van plan is. De RS-genen komen vooral tot uiting in zaken als de uit koolstofvezel vervaardigde spoilers, zijspiegelkappen en luchtinlaten. Daarnaast zijn ook de grille en de aan de achterzijde prominent aanwezige diffusor uit dit lichtgewicht goedje opgetrokken. Ook het binnenste van de Vision RS moet de sportieve RS-ambities ademen. De stoelen zijn gedeeltelijk met alcantara bedekt, stoelen waar Tsjechische vlaggetjes op zijn aangebracht. Het hart van het aan de onderkant afgeplatte sportstuur, met middenmarkering, is net als de rest van het binnenste bedekt met het uit kleine driehoekjes bestaande textuur.

Geen studiemodel zonder opvallende ingrediënten en zodoende is ook de Vision RS op bijzondere wijze aangekleed. De koets is gespoten in een witte lak waar Xyrallic-kristallen in zijn verwerkt, glimmers natuurlijk voor wat extra uiterlijke schwung zorgen, maar het zijn niet de enige aandachtstrekkers in de lak. Skoda spreekt over de aanwezigheid van "[…] organische bestandsdelen in de lak" die warmte reflecteren waardoor de temperatuur in het interieur bij warm weer niet te hard oploopt. Verder past Skoda ecologisch verantwoorde materialen als gerecycled textiel toe voor de afwerking van de stoelen en zijn de vloermatten gemaakt van de vezels afkomstig zijn van – jawel – de bladeren van een ananasboom.

Wie de RS- en conceptglimmers van deze auto wegdenkt, heeft in theorie de basisvorm van een geheel nieuwe Skoda voor zich. De Vision RS geldt namelijk als voorbode van een nieuwe hatchback, een auto die in het gat springt dat de op termijn te verdwijnen Rapid Spaceback achter zich laat. Waar die Rapid Spaceback, de liftback wordt in Nederland al niet meer geleverd, zich net als auto's als de Fiat Tipo en de eveneens niet meer leverbare Seat Toledo nog op de no-nonsense hoek van de automarkt richt, zet Skoda deze nieuwkomer hoger op de statusladder. De auto lijkt meer nog dan de Octavia, die het merk alleen als liftback en als station levert, een goedkoper alternatief van compacte middenklassers als de Opel Astra en concerngenoot Volkswagen Golf te worden.

Skoda houdt de afbeeldingen van de daadwerkelijke auto nog even onder de pet. In AutoWeek 40, die volgende week in de winkels ligt, gaan we uitgebreider op de concept-car én de hatchback waar de auto op vooruitblikt in.