Nu wel helemaal: Seat Leon

Eerder zagen we de volgend jaar te lanceren nieuwe Seat Leon nog als een raadselachtig samenraapsel van oude en nieuwe elementen, maar nu gaat de hatchbackversie in geheel nieuwe gedaante door het beeld.

Over die eerdere spionagebeelden willen we het eigenlijk niet meer hebben, want we weten nog steeds niet precies wat we nu hebben gezien. Autofabrikanten werken wel vaker met 'mules', testauto's die de techniek van een nieuw model verbergen onder de koets van een oude, maar dat soort auto's hebben doorgaans niet de neus van het nieuwe model. In het geval van de lange Leon is dat wel zo. In theorie zou Seat kunnen kiezen voor een Golf VI-achtige constructie waarbij de stationwagon slechts een uitgebreide facelift krijgt toebedeeld, maar het zou ook alsnog om een slimme camouflagetruc kunnen gaan.

De Leon die we vandaag zien, genereert gelukkig minder vraagtekens. Deze auto is namelijk wel helemaal nieuw, al hoef je geen complete revolutie te verwachten. Met zijn lange cabine, korte neus en oplopende raamlijn blijft de auto herkenbaar als Leon. Het geheel lijkt wel wat lager en langgerekter dan het uitgaande model en zeker de neus belooft met zijn laag geplaatste grille en scherpere koplampen duidelijk af te wijken van de uitgaande Leon. De Tarraco-invloeden zijn aan de achterkant nog duidelijker. De donkere omgeving komt hier goed van pas en gaf de fotograaf de kans om de achterlichtpartij in beeld te brengen. Verwacht lichtunits die met hun driehoekige vorm sterk lijken op die van Seats onlangs onthulde grote SUV. Net als bij die auto worden de lampen met elkaar verbonden door een rode balk die bij ingeschakelde verlichting ook daadwerkelijk oplicht, zodat er een brede ledbaan ontstaat die slechts bij de overgang naar de klep kort wordt onderbroken. Op de testauto is deze balk nog grotendeels afgeplakt, maar wel te zien.

In technisch opzicht lijkt de nog altijd op het MQB-platform gestoelde Leon in zijn reguliere vorm geen al te grote nieuwsfeiten met zich mee te dragen, maar dat verandert als de hybride versie in 2020 arriveert. De varianten zonder serieuze elektro-ondersteuning moeten al volgend jaar verschijnen.