Ontkenningsfase Facelift Friday: Volkswagen Golf 5/6

Slideshow

Volkswagen wil er zelf nog steeds niet aan, maar wij vinden het tijd om officieel te erkennen dat de Golf 6 eigenlijk gewoon een gefacelifte Golf 5 is. Een bijzonder uitgebreid gefacelifte Golf 5 om precies te zijn, waarbij bijna alles anders was.

Natuurlijk is het geen geheim dat de Golf VI een doorontwikkelde versie van z'n voorganger is. Wie beide auto's van opzij bekijkt heeft dat snel door en het laatste restje twijfel wordt weggenomen door de stationwagenversie Variant, waarvan de achterzijde bij de overgang naar de 'VI' nauwelijks wijzigde.

Uiteraard stelde Volkswagen destijds dat vrijwel ieder paneel anders was en daar heeft het ook gelijk in, alleen is 'anders' niet hetzelfde als 'niet uitwisselbaar'. De deuren, bijvoorbeeld, behielden hun vorm, maar verloren hun ingebedde stootstrip en kregen andere deurgrepen. De neuzen van beide edities lijken wel op elkaar, maar toch is ook hier ieder onderdeel anders, terwijl de achterkant zodanig op de schop ging dat zelfs de C-stijl opnieuw moest worden vormgegeven. Dat soort rigoureuze ingrepen blijven bij een facelift eigenlijk altijd achterwege, wat de claim dat het hier om een nieuwe generatie gaat enigszins rechtvaardigt.

Hoewel velen ongetwijfeld zullen stellen dat ze het verschil niet zien, is ook in het interieur alles net anders. De complete bovenzijde van het dashboard kreeg een nieuwe vorm, al is zowel de oudere als de nieuwere werkplek typisch Volkswagen en dus behoudend vormgegeven. Toch voelt een Golf 6 vanbinnen heel wat hoogwaardiger aan dan een Golf 5, want dat was juist een van de zwakke punten van die auto. Moderner infotainment, een nieuw stuur en een bijgewerkte uitrustingstabel maakten de Golf in 2008 weer helemaal klaar voor de komende jaren.

Onderhuids was het toverwoord 'TSI', hoewel de eerste versie van Volkswagens kleine turbomotor al z'n intrede had gedaan in de GT-versie van de Golf V. Opmerkelijk genoeg behield sedanversie Jetta de oude neus, terwijl de Golf Variant zoals gezegd wel met z'n tijd meeging. Nog een opvallend gegeven is dat Volkswagen in 2011, slechts twee jaar voor het einde van deze generatie, nog snel een cabrioletversie van de Golf VI presenteerde. De open variant hield het tot 2016 vol, terwijl de overige versies al in 2012 moesten wijken voor de wel compleet nieuwe Golf VII.

Peilstok Facelift Friday: Volkswagen Golf. Mijn voorkeur gaat uit naar de... Golf V

Golf VI Facelift Friday: Volkswagen Golf. Mijn voorkeur gaat uit naar de... Golf V 20,0%

Golf VI 80,0% Aantal stemmen 85