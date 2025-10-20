Ga naar de inhoud
Seat Leon mag mee naar de jaren dertig

Tweeledig Leon-gamma

Seat Leon
Lars Krijgsman

Seat krijgt voorlopig geen volledig nieuwe modellen. Dat betekent vooralsnog niet dat het merk begonnen is met wegkwijnen. Zo mag de Seat Leon bijvoorbeeld mee naar het volgende decennium, in stevig opgefriste vorm zelfs.

De rol van Seat als traditionele autobouwer wordt kleiner, maar nog altijd is niet helemaal helder wat dat concreet betekent. Hoe dan ook: Seat S.A. blijft formeel gezien het moederbedrijf van Cupra, en Seat blijft als automerk in ieder geval voorlopig gewoon bestaan. De Ibiza en Arona krijgen binnenkort een facelift en ook de grotere Leon heeft nog jaren te gaan. De in 2020 gepresenteerde huidige generatie van het Spaanse zustermodel van de Volkswagen Golf mag namelijk tot ver in het volgende decennium blijven.

We weten dat er op termijn een volledig elektrische Cupra Leon komt die als sportiever alternatief voor de op stapel staande elektrische Volkswagen ID Golf gaat fungeren. Ook de huidige generatie Seat Leon met verbrandingsmotoren mag blijven. Volgens het Engelse Autocar krijgt de Seat Leon in 2029 een opfrisbeurt. Het gaat waarschijnlijk om een grondige facelift waarbij zaken als het uiterlijk, interieur en de aandrijflijnen flink op de schop gaan zonder dat er een platformwissel plaatsvindt. De Leon zou eerder - in 2028 al - een volledig hybride aandrijflijn zonder stekker krijgen. De Leon is er momenteel als plug-in hybride, als mild-hybride en met een traditionele 1.5 zonder elektrohulp.

Er lijkt dus een situatie te komen waar er een volledig elektrische (Cupra) Leon naast een opgewaardeerde Seat Leon met verbrandingsmotoren wordt gevoerd. Iets soortgelijks gaan we waarschijnlijk bij de Volkswagen Golf zien. De Golf met verbrandingsmotoren krijgt omstreeks 2029 een elektrisch ID Golf geheten alternatief naast zich.

Seat Seat Leon

