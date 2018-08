Teaser drie Mercedes-Benz toont interieur EQ C

Slideshow

In de aanloop naar de onthulling op 4 september toont Mercedes-Benz nu voor de derde keer een stukje van elektrische SUV EQ C. Na voor- en achterzijde is nu het interieur aan de beurt!

Mercedes is na Jaguar het tweede merk dat met een ware Tesla-concurrent op de proppen komt en blijft met de EQ C Audi's E-tron nipt voor. De naam 'EQ C' geeft al weg dat de auto in het segment van de GLC opereert, maar het elektrische alternatief krijgt een geheel eigen carrosserie. Na eerdere spionagebeelden en de door Mercedes vrijgegeven beelden van koplamp en achterlichten is al duidelijk dat er duidelijk overeenkomsten zijn met de Generation EQ, de concept-car waarmee Mercedes z'n elektrische EQ-label lanceerde.

Ook in het interieur is de band tussen de voorbode en het eindproduct duidelijk, al komt dat vooral door het brede scherm dat Mercedes inmiddels in bijna al z'n modellen monteert. Ook in de EQ C loopt dat scherm naadloos door van de linkerzijde van het dasbhoard tot rechs van de middenconsole en neemt het geheel de functies van zowel het traditionele infotainmentscherm als het instrumentarium waar. Lager op het dashboard is een set ventilatieroosters te vinden met een duidelijk stoer, SUV-achtig karakter, daaronder een schuin aflopende middensconsole met knoppen voor de klimaatbediening en een heleboel pianolak. Enige vorm van pook ontbreekt uiteraard, want de rijrichting-selectie vindt bij 'Benz' alweer enige tijd op de stuurkolom plaats.

De EQ C moet afhankelijk van de uitvoering zo'n 400 tot 500 km ver kunnen komen op een acculading en staat op een speciaal voor EV's ontwikkeld platform dat Mercedes voor een hele reeks elektrische EQ-modellen wil gaan gebruiken.