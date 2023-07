Doek valt voor Mercedes-Benz EQC

In de markt voor een elektrische Mercedes-Benz die hoog op de pootjes staat? Dan heb je vanaf nu de keuze uit een model minder. De Mercedes-Benz EQC is namelijk met stille trom vertrokken. Maar niet getreurd, er zit een nieuwe in het vat.

Er is een model verdwenen uit het elektrische aanbod van Mercedes-Benz. De Mercedes-Benz EQC is namelijk niet meer leverbaar. De Nederlandse importeur bevestigt aan AutoWeek dat de productie van de EQC in het tweede kwartaal van dit jaar is gestopt. Daarmee is het na zo'n vier jaar over en uit voor het elektrische equivalent van de GLC.

De Mercedes-Benz EQC verscheen in 2019 op de Nederlandse markt. In totaal zijn er in ons land net geen 1.500 exemplaren van geregistreerd. De op de basis van de vorige Mercedes-Benz GLC gehuisveste EQC was enkel als EQC 400 4Matic verkrijgbaar en had een 80 kWh accupakket en twee samen 408 pk sterke elektromotoren. Z'n bereik bedroeg zo'n 400 kilometer.

Moet autoland het dan lang zonder EQC doen? Waarschijnlijk niet. Ongetwijfeld heeft Mercedes-Benz een opvolger in het vat zitten. De marktintroductie van die nieuwe elektrische SUV - een concurrent van auto's als de (volgende) BMW iX3 - verwachten we niet voor 2024.

Het EV-aanbod van Mercedes-Benz bestaat nu uit de EQA, EQB, EQE, EQE SUV, EQS en EQS SUV. De EQV is er ook en die elektrische variant van de V-klasse krijgt op termijn gezelschap van een compactere elektrische ruimtereus: de EQT.