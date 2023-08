Nieuwe Mercedes-Benz EQC: schieten op nieuwe BMW iX3

In de markt voor een elektrische SUV in het segment van de GLC? Dan is de Mercedes-Benz EQC wellicht een optie, maar wees er wel snel bij. De EQC is namelijk enkel nog uit voorraad leverbaar, maar niet getreurd. Er komt namelijk een compleet nieuwe en het is die nieuwe Mercedes-Benz EQC die op deze spionageplaten voor het eerst goed te zien is.

De Mercedes-Benz EQC was na de elektrische variant (B250e) van de vorige generatie B-klasse de tweede EV die het merk uit Stuttgart op de markt bracht. De EQC kwam in 2019 op de markt en is momenteel dus pas zo'n vier jaar oud. Toch loopt de elektrische SUV nu al op zijn laatste benen. De EQC is enkel nog uit voorraad leverbaar, maar dat betekent zeker niet dat Mercedes-Benz in deze klasse straks geen model meer op de menukaart heeft staan. Er komt namelijk een volledig nieuwe Mercedes-Benz EQC en op deze spionageplaten is die voor het eerst te zien.

De uitgaande EQC vertoont optisch sterke overeenkomsten met de GLC waar hij zijn basis mee deelt, maar heeft meer dan slechts een afwijkende voor- en achterzijde. Ook de nieuwe Mercedes-Benz EQC wordt veel meer dan slechts een GLC met een volledig elektrische aandrijflijn. De elektrische EQC lijkt een ranker silhouet te krijgen dan de GLC, heeft duidelijk een afwijkende raampartij, in de portieren verzonken portiergrepen en natuurlijk een volledig eigen voor- en achterkant. De EQC krijgt daarbij uiteraard een EQ-kenmerkende snuit die meer dan die van het uitgaande model lijkt op die van auto's als de EQE SUV en EQS SUV.

Welke techniek zich onder de EQC schuilhoudt? Dat is nog even de vraag. Onder deze nieuwe EQC verwachten we een andere modulaire EV-basis tegen te komen dan onder auto's als de EQE, EQE SUV, EQS en EQS SUV. Mogelijk staat de nieuwe EQC namelijk al op de MB.EA-basis die de Duitsers in juli vorig jaar aankondigden. Eenmaal op de markt krijgt de Mercedes-Benz EQC auto's als de nieuwe BMW iX3 en natuurlijk EV's als de Tesla Model Y en Audi Q4 e-tron tegenover zich.