Ditmaal achterzijde in beeld Mercedes-Benz EQ C schemert weer door

Over een week stelt Mercedes-Benz de EQ C aan de wereld voor. Uiteraard wordt de auto voor het zover is nog een aantal keer 'geteaset', waaronder vandaag.

4 september is de dag waarop Mercedes-Benz het doek trekt van de EQ C, de productieversie van de Generation EQ Concept en tevens de allereerste volledig elektrische SUV van Mercedes-Benz. Gisteren liet het merk een stukje van de neus van de EQ C zien en vandaag wordt een deel van de achterzijde in beeld gebracht.

Duidelijk is dat Mercedes-Benz niet al te heftig van het design van de Generation EQ gaat afwijken. De verlichting bestaat zowel aan de voor- als achterzijde over een over de gehele breedte lopende dunne ledbalk.

Technische specificaties zijn nog altijd niet bekend, al liet Mercedes eerder doorschemeren dat de elektrische SUV zo'n 400 pk sterk wordt en op een lading om en nabij de 500 kilometer ver zou moeten kunnen komen. Volgende week weten we meer.