Nog een week geduld Mercedes-Benz toont stukje EQ C

Slideshow

Op 4 september stelt Mercedes-Benz de EQ C voor, de eerste elektrische SUV van het merk waarmee Mercedes-Benz zijn concurrenten uit eigen land voor is.

Terwijl merken Jaguar's I-Pace al op het Nederlandse wegennet te vinden is, blijft het wat elektrische SUV's uit Duitsland betreft nog aardig stil. Daar komt dit jaar verandering in. Audi presenteert later dit jaar de volledig elektrische e-tron, maar het is Mercedes-Benz die de heren uit Ingolstadt aftroeft met de EQ C. Die volledig elektrische SUV en het eerste productiemodel van Mercedes 'EQ-label wordt namelijk al over een ruime week naar voren geschoven.

Op zijn Instagram-pagina toont Mercedes-Benz een teaser waarop een stukje van de EQ C-neus te zien is. De EQ C-klasse is de productieversie van de Generation EQ, een studiemodel dat twee jaar geleden werd gepresenteerd en waarmee bij Mercedes-Benz het startschot klonk voor het al genoemde EQ-label. De SUV staat op Daimler's nieuwe EVA-platform, een modulaire basis waarop Mercedes-Benz meer elektrische EQ's gaat plaatsen. De auto krijgt een accupakket van tussen de 70 kWh en 110 kWh groot en moet daarmee 400 tot 500 kilometer ver kunnen komen. De EQ C wordt straks in Bremen gebouwd. Nog even geduld, op 4 september hebben we alle details.