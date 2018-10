C 300de, E 300e, E 300de en S 560e in detail Mercedes-Benz belicht nieuwe plug-ins

Ook Mercedes-Benz en moederbedrijf Daimler hebben grote plannen op het gebied van elektrificatie. We weten nu meer over de vier nieuwe plug-in hybrides die Mercedes-Benz volgend jaar uitrolt.

Vorig jaar liet Daimler-topman Dieter Zetsche al weten dat Mercedes-Benz en Smart in 2022 van elk model een geëlektrificeerde versie op de menukaarten hebben staan. In totaal zullen 130(!) geëlektrificeerde varianten beschikbaar zijn. Mercedes-Benz schaart hier alle volledig elektrische uitvoeringen, alle plug-in hybrides en alle mild-hybridversies onder. In 2022 zijn zes volledig elektrische Benzen in de showroom te vinden. De EQ C is er daar één van en ook de op stapel staande EQ A, een compacte elektrische hatchback, hoort daarbij. Vanaf 2020 zal Smart in Europa alleen nog maar EV's aanbieden. Daimler zegt te verwachten dat volledig elektrische modellen in 2025 goed zullen zijn voor een aandeel van 15 tot 25 procent in de verkoopcijfers. Mercedes-Benz werpt nu een uitgebreider licht op de plug-in hybrides die volgend jaar op de markt komen.

C300de

Mercedes-Benz liet in maart dit jaar weten dat het nieuwe plug-in hybrides op de rol had staan, stekkerhybrides waar ook versies met een dieselmotor bijhoren. Medio volgend jaar introduceert het merk met de ster de C 300de, een plug-in hybride met dieselmotor die zowel in de C-klasse Limousine als in de Estate beschikbaar komt. Onder de kap ligt een 194 pk en 400 Nm sterke 2,0-liter viercilinder dieselmotor die is gekoppeld aan een 122 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen ligt daarmee op 306 pk en 800 Nm. Daarmee dendert de C-klasse in zo'n 5,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 250 km/h. Tot een snelheid van 130 km/h kan de auto elektrisch rijden. Het 13,5 kWh grote accupakket moet een elektrische actieradius van 57 kilometer (56 kilometer voor de Estate) mogelijk maken. Onder andere de C-klasse was er eerder al als C 350e, een plug-in met een benzinemotor. De nieuwe plug-in-C-klasse krijgt het volgend jaar aan de stok met een plug-in hybride-variant van de nieuwe BMW 3-serie.

E 300e én E 300de

De E-klasse komt niet in één, maar in twee plug-in versies beschikbaar. De E 300e is een plug-in hybride met een 211 pk en 250 Nm sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor in de neus, een versie die alleen voor de E-klasse Limousine beschikbaar komt. Het blok is gekoppeld aan dezelfde 122 pk sterke elektromodule als in de overige plug-ins van Mercedes-Benz. Het systeemvermogen komt uit op 320 pk en 700 Nm. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h is daarmee in 5,7 tellen voorbij. De topsnelheid ligt op 250 km/h en in elektromodus moet de auto tot een snelheid van 130 km/h kunnen rondzoemen. Met het 13,5 kWh grote accupakket moet de auto 50 kilometer elektrisch kunnen rijden.

De E 300de is - zijn typeaanduiding geeft het al weg - een plug-in hybride met een dieselmotor. De verbrandingsmotor is dezelfde 194 pk en 400 Nm sterke viercilinder als die er in de C 300de ligt. Het systeemvermogen ligt net als in die C-klasse op 306 pk en 700 Nm. De 0-100-sprint is in 5,9 tellen voorbij en ook hier ligt de topsnelheid op 250 km/h. De elektrische topsnelheid ligt op 130 km/h en de elektrische actieradius bedraagt 54 kilometer. Deze E300de is niet alleen als Limousine, maar ook als E Estate leverbaar. Reken dan op een elektrische actieradius van 52 kilometer.

S 560e

Ook vlaggenschip S-klasse ontkomt niet aan een plug-in hybride aandrijflijn. De S 560e gedoopte topsedan krijgt een 2.996 cc V6 in de neus die 367 pk en 500 Nm levert. Dankzij de inmiddels wel bekende 122 pk sterke elektromotor ligt het systeemvermogen op 476 pk en 700 Nm. In vijf tellen sprint je ermee naar een snelheid van 100 km/h. De elektrische actieradius ligt met het 13,5 kWh grote accupakket op maximaal 50 kilometer. De levering start in januari.

GLC F-Cell

Slecht nieuws voor wie gerekend had op de GLC F-Cell: deze zal in de Benelux en dus in Nederland niet worden verkocht. De GLC-klasse, met een brandstofcel aan boord, zal uitsluitendworden ingezet in speciale mobiliteitsprojecten in een aantal internationale steden. De GLC F-Cell is een combinatie van een plug-in hybride én een auto met een brandstofcel. De F-Cell moet dankzij een voorraad van 4,4 kilo waterstof zo'n 437 kilometer ver kunnen komen volgens de NEDC-cyclus. De twee tanks zijn verstopt onder de achterbank en op de plek waar normaal gesproken een aandrijfas is geplaatst. De volledig elektrische actieradius ligt op 49 kilometer als er alleen de accu wordt gereden. De auto beschikt over 200 pk en 350 Nm aan elektrokracht. De batterij in de auto is 13,8 kWh sterk en voorziet de elektomotor van stroom. Het pakket kan dus ook met een stekker worden geladen.