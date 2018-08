Hypercar van 1.000.000 steentjes Levensgroot: Bugatti Chiron van Lego

Lego heeft wel iets met auto's. De Deense fabrikant van de bekende kunststof steentjes heeft nu een levensgrote Bugatti Chiron gebouwd.

Lego levert al een Chiron in een schaal van 1:8, maar nu hebben de Denen in een vrolijke bui ook een levensgroot én rijdbaar exemplaar van de hypercar gebouwd.

Deze Lego-Chiron bestaat uit 1.000.000 Lego-onderdelen en er is bij de constructie ervan geen druppel lijm gebruikt. Het gewicht van deze unieke Lego-auto: 1.500 kilo. Uiteraard ligt er geen W16 in de kunststof Bugatti, maar dat betekent niet dat het blauwe gevaarte niet kan rijden. Lego heeft 2.304 kleine elektromotortjes in de 4.032 'Lego Technik'-stukjes tellende motor verwerkt. Het vermogen moet op 5,3 pk en 92 Nm liggen. De topsnelheid moet net boven de 30 km/h liggen. De Denen zeggen in totaal 13.438 uur in het project te hebben gestoken, en wij geloven ze op hun woord.

Het geheel oogt natuurlijk erg blokkerig, maar er is ontzettend veel aandacht aan details besteed. De wijze waarop de grille en het interieur zijn uitgewerkt oogt behoorlijk indrukwekkend. De Lego-Chiron heeft een elektrisch beweegbare achterspoiler, een deel van de auto waar in totaal 15 meter aan rubberen buisjes in is verwerkt. Meer opmerkelijke weetjes: de snelheidsmeter werkt, er is een slot met werkende sleutel gebouwd, het stuurwiel is uitneembaar, de binnenspiegel is verstelbaar en Lego heeft zelfs werkende richtaanwijzers en ruitenwissers aangebracht. Helaas voor de liefhebbers: het blijft bij dit ene exemplaar.