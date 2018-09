Voor jaarswisseling bij de dealers Kia e-Niro WLTP-gekeurd: actieradius 485 km

De volledig elektrische versie van de Kia Niro is door de WLTP-keurmeesters onder handen genomen en heeft nu een (realistische) actieradius. Voor de jaarswisseling maakt de auto zijn opwachting bij de Nederlandse dealers.

Kia's eerste volledig elektrische cross-over komt maximaal 485 kilometer ver. De WLTP-uitslag geldt voor de e-Niro met een 64 kWh lithium-ionpolymeerbatterij. Mensen die met de e-Niro niet buiten de stadsring komen, halen een actieradius van 615 kilometer. Een snellader met 100kW laadt de 64kWh batterij van de Kia e-Niro in 23 minuten tot 60 procent op. Daarmee komt de bestuurder weer zo'n 280 kilometer ver. De 64 kWh is voorzien van een 204 pk sterke elektromotor met een koppel van 395 Nm. De Koreaan sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 7,8 seconden. De e-Niro is ook met een minder sterke batterij leverbaar. De Kia met een 39,2 kWh lithium-ionpolymeerbatterij komt op een volle acculading 312 kilometer ver in de WLTP-meting. Deze versie wordt gekoppeld aan een 136 pk sterke elektromotor die eveneens 395 Nm koppel levert.

Sinds 2016 rijdt de Niro als hybride en (later) plug-inhybride rond. In Nederland zijn er sinds zijn introductie 10.000 exemplaren verkocht. De afgelopen twee jaar was de Niro de populairste hybride van ons land. Wereldwijd rijden meer dan 200.000 Niro's rond, waarvan 65.000 op Europese bodem werden verkocht. Vanaf eind 2018 is de volledig elektrische versie berschikbaar, prijzen worden op een later moment gecommuniceerd.