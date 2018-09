Uitkomsten Frans onderzoek reden tot zorgen? Kans op gigantisch banenverlies door EV's

Uit Frans onderzoek in opdracht van de Europese Vereniging van Autoproducenten (ACEA) blijkt de impact van de massale productie van elektrische auto's wellicht groter dan vooraf gedacht. Uit het rapport blijkt dat over enkele jaren misschien wel duizenden mensen op straat staan.

Doordat een elektrische auto simpeler in elkaar zit door bijvoorbeeld het ontbreken van veel onderdelen onder de motorkap, kost het produceren van EV beduidend minder materialen en manuren. Het onderzoek wijst uit dat een elektrische Chevrolet Bolt in vergelijking met een reguliere Volkswagen Golf 60 procent minder bewegende componenten in het vooronder heeft. Daarnaast heeft een EV uiteindelijk ook 60 procent minder onderhoud nodig door een verminderende slijtage onder de motorkap. Daardoor blijkt dat toeleveranciers van onderdelen 38 procent van hun werk zien verdwijnen. Autoproducenten zelf hebben voor 17 procent minder werk in de fabriek. Voor veel fabrieksmedewerkers wordt hun plekje aan de productieband daardoor onzeker.

Met het onderzoek wil de ACEA in beeld brengen waar het massale gebruik van elektrische auto's voor verschuiving in de maatschappij gaat zorgen. Van de totale actieve industrie in Europa draait het in 11 procent om de bouw van auto's. In Duitsland alleen al gaat het om 457.000 medewerkers. Op het gebied van batterijen zullen echter meer handen nodig zijn, maar naar verwachting trekt dat het genoemde banenverlies niet recht.